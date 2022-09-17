Dayısız bir dünya…

Nesebi akrabam dayılarım değişik tarihlerde bir bir dünyadan göçüp gitti. En son yakında Hüsnü dayım gitti. Derken artık dayısız bir dünyada kaldık.

Akraba vefatı, dünyadan gitmenin hak olduğuna kalbi kanaat ettiriyor. Dün vardı şimdi yok. Göz ardı edilemeyecek bir gerçek bu. İnsanda zamanla vefat eden sevdiklerinin yanına, dünyadan soğuyarak gitme meyli oluşuyor. Bu fıtri duygu bile Allah’ın varlığına, yeniden dirilmenin hak olduğuna bir delildir. Sevgi duygu bağı, -dünyada bile- gidenlerle yeniden görüşmeye programlı. İnsana yüklenmiş duygular, bir gün kullanılacağına işaret ediyor. Nitekim ebedi yaşama arzusu, cennetin; cezasız kalan zulümler Cehennemin varlığına delildir.

Bir yakını vefat edip de, bu gibi düşünceler, içinden geçmeyen var mıdır?

Ne kadar bastırsak da, düşünmemek için aklı uyuştursak da, her şeyi kendi haline bırakıversek de, herkesin tabi olduğu İlahi kanunlar bir bir işliyor. Yani bu dolmuşta biz de varız ve bu İlahi kanunlara tabi olarak bir yerlere doğru gidiyoruz. Bindiği dolmuşun nereye gittiğini sormamak ve makul bir cevap almadan rahat etmek mümkün mü? İnsan nereye kadar bu olup bitenleri, gelip gidenleri sorgulamayacak? Dün onun da içinde olduğu hayatı, bugün mezarlığı nereye kadar görmezden gelecek? Ölümün asıl mesajı yaşayana değil midir?

Sevgili söz sahibinin de ifade ettiği gibi, bir insanın kendi çocuklarıyla birlikte, akrabalarının manevi ortamlarla bağlantılı olması; hatimlerin, Yasinlerin, dini sohbetlerin dua kapılarının açılmasına vesile oluyor.

Düşünsenize, hatimler indiren hafızlar arasında evladınız, binlerce insana hizmet eden iman ve Kur’an hizmetlerinde akrabalarınız var ve siz de bundan liyakatinizle hissedarsınız. Ne mutlu? Her kanaldan size paket paket dualar geliyor. Yani günah cihetinde ölüyor, sevap cihetinde yaşıyorsunuz. Böyle bir hayat da ölüm de güzel olmaz mı? Rabbim, cümlemize hayırla yaşamayı ve hayırla ölmeyi nasip etsin. Bizi imandan Kur’an’dan ayırmasın inşallah. Amin.