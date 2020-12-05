Dünyaya gelirsiniz, (belki) birileri sevinir. Çocuğum oldu der, haber verir sevdiklerine.Onlar da sevinir. Kendi çapında bir dalgalanma oluverir hayatta.

Sonra, sonra büyür insan.Kurallara uyar ve evlenir.Sonra onun da çocuğu olur.O da sevinir. Sevdiklerine haber verir, onları da sevindirir. Yine kendince bir sevgi dalgası hareketlendirir hayatı.Ve böylece devam eder gider hayat.Durun daha bitmedi. Öyle hemen bitiverir değil her şey.

Başka bir gün, daha değişik bir şey olur.Size bir şeyler büyüdüğünüzü hatırlatır varlığı ile; torun…Siz,‘dede’ olmuşsunuzdur artık. Yeni bir yük daha omuzlara; kutsal.Bir yenilik başlar hayatınızda. Yeniden yaşanmaya değer bulursunuz her şeyi. Ölü duygularınız canlanır ilkbahar gibi. Pörsümüz kelimeleriniz üstündeki tozları silkip, şöyle bir toparlanıverir. İçinde yeni bir hayat olan cümleler kurmaya başlarsınız. Ve bu muhteşem yeni sahneler için, Veren’e (c.c.) teşekkür secdelerine kapanırsınız.

Yaş ilerlemiş, neredeyse takat kalmamış ayaklarda, ama yanı başınızda, hayata yeni başlamış, hayat dolu birileri, ‘yürü dede’ diyecek, çekecek parmaklarınızdan hayata doğru. Ve can bulacaksınız damarlarınızda.Siz de böylece son demde hayata yeniden tutunmaya başlayacaksınız.Yeni bir hayat safhası başlayacak ömrünüzde. ‘Dede’, ‘dede’ kelimelerine anlam yüklemeye başlayacaksınız.Dün yabancı olan o kelimeleri şimdi seveceksiniz. Sevdiğinizin dilinden dökülen ‘dede’ sözcükleri, hayatın tadı olacak.

Ve böylece hayata bir melodi başlayacak sıcacık, ‘dede, dede’ diye. Onun ses tonu ile o kelime ne de güzelleşecek ve hep duymak isteyeceksiniz. Onun dilinden o sesi duymak için, yapmadığınız şey kalmayacak.

Sonra, kocaman,yaşlı başlı insanı, küçücük çocuğun ellerine teslim edilecekler. Dede mi toruna, torun mu dedeye emanet pek belli değildir gerçi. Ve o (şefkatli) çocuk, dedesini avutacak.Dede de, onu avuttuğunu zannedecek. Güzel olan şu ki, avuttuğunu zannederken, avutulacak birileri.Zaten karşılıklı ‘dede-torun’ tedavisi de bu değil mi?

Hayırlı evlatlar, hayırlı torunlar efendim. Rabbim herkese, her şeyin hayırlısını versin.