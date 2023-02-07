Genç, faaliyetle anlar

Genç, enerjidir; enerjisini kullandığı yerdedir. Kabiliyet, hayat bulmak ister; hayat, faaliyettedir.

Göz, kulak, el, ayak; kalp, akıl, ruh, vicdan, nefis faaliyetle canlanır. Bir bilgi dokunduğu duyu kadar kalıcı olur. Duyu organları, faaliyetle hayatlanır, lezzetlenir. Faaliyette akıl yürütülür, gözlem yapılır, duygu bağları oluşur, sosyal alanlar güçlenir, aidiyet bağı gelişir. Faaliyetle, dava adamı olunur. Potansiyel, faaliyetle hayata dönüşür. Uğrunda kullanılan potansiyel, hayat amacı olur. Genç, uğrunda yorulduğu şeyin peşindedir.

Bir faaliyet, onlarca kitap okumaktan kıymetlidir. Kendi faaliyette olanın akranı, ailesi, dostları, çevresi de olur. Faaliyeti yaşayan, başkalarını da katar. Genişleme budur. Bir faaliyette başkalarına vesile olan, onun pozitif enerjisini de alır. Duasını kazanır. Duaya dahil olan, şevklenir. Arkasına aldığı dua ile hayra meyillenir. Böylece sevgi ile bir enerji kucaklar, sarar, sarmalar insanı.

Enerjisini pozitif faaliyetlerde kullanan genç, yüksek hayat amacına ulaşır. Bu durum genci hayra, hizmete motive eder.

Genci hizmete bağlayacak sır, faaliyettir. Faaliyet, hizmete girmenin en kestirme yoludur. Anlamlı amaçta kullanılan enerji, gence himmet yükler.

Uğrunda yorulduğu faaliyet, genç için kıymetlidir. Emek verdiği, zihnine yerleştirdiği bir şey, gencin hayat amacı olur. Faaliyet öyle sırlıdır ki, içinde okumak, yazmak, anlamak, duygu ve davranışa dönüştürmek vardır.

Bütün bilgiler, malumatlar; davranışa, fiiliyata, harekete, hayata dönüşmek içindir. ‘Hayat faaliyet ve harekettir.’ sözü, bunun için sırlıdır.

Hayata ekilmeyen bilgi çürümeye, kaybolmaya mahkumdur. Bir faaliyetle hayata dönüşen bilgi, uzun ömürlü olur, kalıcı meyveler verir.

Bütün okumaların amacı, bir faaliyetle hayata dönüşebilmektir. Genç, hayatı faaliyetle anlar. Genci hizmete katmak, bir faaliyete katmaktır.

