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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Gençlerin sohbetlere katılmasını mı istiyorsunuz?

Sebahattin YAŞAR
15 Nisan 2019, Pazartesi
Pazar derslerimize katılan gençlerin sayısı sınav dönemlerinde azalıyor. Bahane hazır; ‘ders çalışıyoruz.’ Nefis, sadece sohbet saatini göze sokuyor.

Biz de, bahaneleri yok sayarak değil, bahaneleri görüp, gençlerle daha yakından ilgilenerek ve daha çok diyalog kurarak dâvetlerimizi yapmaya başladık. ‘İsteyen gelsin, isteyen gelmesin’ tarzı bir yaklaşım fıtrî değil. Dâvet görevini sağlam yap, tedbirini al, ondan sonra neticeye karışma. 

Gençleri derse dâvet ederken, sadece bir mesaj atmak değil, arayıp biraz konuşarak dâvet etmek, seyri değiştiriyor. Genç kendisiyle ilgili düşünmüşlük arıyor. Ya da dâveti onun sevdiği bir arkadaşı üzerinden yapmak daha etkili. Gerçek şu ki, siz bir şeyi ne kadar isterseniz o kadarı nasip oluyor.

Gençlerin derslere katılımı için, ‘neden’leri, ‘nasıl’ları düşünüp, tedbir almak ve ona uygun adım atmak aklın gereğidir. Böyle yapınca gençler salonları dolduruyor. İşin gereklerini kimseye havale etmeden sağlam yaptığında, kanun o ki, istenen şey gerçekleşiyor.

Planlı adım atıldığında, ikramlar düşünüldüğünde, gezi, sosyal faaliyet, spor dikkate alındığında katılım beklenenin ötesinde oluyor. Anlaşılıyor ki problem, mazeretçi gençlerde değil, dâvet görevini özenle yapmayan bizlerde.

Gençlere; doğru, doğru şekilde ifade edilirse, anlamaya ve kabule açıklar.

Gençlerle ilgilenenlerin, gençlerin sohbetlere gelememesinin önündeki engelleri belirleyip, ona uygun adım atmaları gereğidir. Belki de engel denen şey, çok uzakta değil, dâvet ediş tarzımızdadır. Önce, kendi iletişim engelimizi bulmalıyız. İletişimsizlik, problemi önce kendinizde aramakla çözülür.

Gençlerin sohbetlere katılması ciddî bir proje ise, bu projenin ayaklarının çok iyi etüt edilmesi ve çaresizliğe düşmeden, ümitle, sabırla çözüm aranması en doğru olandır.

Çaba oranında neticeye ulaşılacağından emin olabilirsiniz.

Kanun bu; ciddiye almadığınız bir şeyden ciddî sonuç alamazsınız.

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  • Abdullah Tunç

    15.4.2019 08:53:59

    İkram,gezi,sosyal faaliyetler,spor gibi teşvik faaliyetleri yanında,sıcak bir il gi ve alaka ve samimi bir muhabbet ik siriyle gençlere yaklaşılsa,yazıda be lirtildiği gibi netice almak kolaylaşır,da ha çok katılım sağlanır.Uzun seneler dir toplumda büyük bir manevi tahri bat hüküm sürüyor.Dünyevileşme,haf safhada...Nefsani zevkler,manevi zev klerin önüne geçmiş durumda...İnsan lara Üstadımızın tarifiyle,zevki hayat ,hıfzı hayat ve yaşamak damarı hük mediyor.İnsanlar bunların manyetik a lanında hayat sürüyorlar.Maalesef ce maatımız da bundan nasibini almış. Hayatın içindeyiz,karşılaşıyoruz;eften püften bahanelerle dersi aksatabiliyo ruz.Gençlerin canlanmasında,şevk ve heyacanlarında,büyüklerin rolü büyük tür.Büyükler dünyevi zevklerden,reha vetten kendilerini kurtarıp,tam bir mu habbet fedailiyiyle gençelere örnek olmalıdırlar. Evet ,büyük vazife,büyük lere düşüyor vesselam...

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