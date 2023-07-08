Hac ''İslam Kongresi'' gibiydi

Hac Notları

Farklı ülkelerden hacca gelmiş milyonlarca Müslüman düşünüldüğünde, bu başlı başına Bediüzzaman’ın dikkatlere sunduğu, taaruf ve teavün (tanışma ve yardımlaşma) esaslarına hizmet ediyordu.

Devlet başkanları düzeyinde olmasa bile, halk bazında veya küçük çaplı gruplar halinde tanışma, ittihat, muhabbet ve dayanışma gibi yüksek İslam siyaseti gerçekleşmiş oluyordu.

İnsan dilini bilmediği, memleketini, kültürünü tanımadığı Müslüman kardeşleriyle kalben konuşuyor, birbiriyle anlaşıyordu. Birbirinin yüzüne bakıp nezaketlice aynı duygular etrafında yapılan tebessümler bile çok büyük hizmet ediyordu.

Kendimiz örneğinde bakıldığında onlarca farklı ülkelerden Müslüman kardeşlerimizle bazen ayaküstü, bazen oturarak çok nitelikli konuşmalar, tartışmalar yapıldı.

Türkiye deyince hemen haksız propaganda kendini gösteriyordu ve siyaset akla geliyordu. Tabi kimse hak, hukuk, adalet, insan hakları, demokrasi, ekonomi gibi kavramları sormuyordu. Biraz konuşunca o insanların da kendi ülkelerindeki durumla tek adam zihniyetinin sıkıntıları içinde oldukları anlaşılıyordu. Konuşunca demokrasi, insan hakları, adalet vb. ihtiyacının bu coğrafyalarda ne kadar önemli olduğu noktasında fikir birliğine varıyorduk. Onlar da aynı sıkıntılar üzerine görüş beyan ediyorlardı.

İlginç olan TRT haberin halen haber spotu diye Cumhurbaşkanının yemin törenini vermesi, bütün haberlerin girişinde bir lider görüntüsü paylaşması krallıklarda bile görülmeyen bir durum olduğu. Nitekim lider poster paylaşımı ve ekranlardaki bir lidere verilen yer kesinlikle adaletli olmadığı gibi, memleketin demokrasi düzeyi noktasında bilgi veriyordu. Burada farklı görüşlerin hiç paylaşılmadığı tam aksine terörist, hain ilan edildiği ciddi bir aleyhte propaganda yapılması, insanları farklı görüş ifade etmekten, muhalefet yapmaktan alıkoyuyordu.

Sadece bu durum bile ne kadar demokrat olduğumuzu gözler önüne seriyordu.

Biz konuştuğumuz ülke insanlarıyla, siyasi bir karalamaya veya parlatmaya girmeden Said Nursi’nin görüşleri ışığında fikir teatisi yaptık. Güzel olan şu idi ki, her görüştüğümüz Müslüman kardeşimiz saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde düşüncelerini paylaşıyor ve farklı düşüncelere biz de onlar da saygı gösteriyorduk.

Anlaşılan muhatap kim olursa olsun konuşabiliyor olmak, farklı görüşlere saygı duymak işin en önemli noktası oluyordu.

Bizim konuşmalarda daha çok üzerinde duyduğumuz gündem, Risale-i Nur eserlerindeki ele alınan konular oldu. Bu durum konuştuğumuz insanların çok dikkatini çekti ve hemen bir kitap veya broşür sordular. Biz de götürebildiğimiz kadar İngilizce, Arapça kitaplardan verdik. Bunun çok gerekli ve lazım olduğu anlaşılıyordu.

Sevgili hac arkadaşım Abdurrahman hoca ile iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Hatta bir daha geldiğimizde dil ve döküman açısından çok daha farklı geleceğiz diye aramızda değerlendirmeler yaptık.

Kanaatimiz o ki, her bir ülke insanıyla konuşmak o ülke ile konuşmak gibi güzel neticeli oldu. Yani sanki o ülkenin genel durumunu o sohbet üzerinde hissedebiliyorduk.

Elbette bu görüşme ve konuşmaların çok daha derinlikli ve incelikli yapılabilmesi çok mühim. Bunun da zamanının yaklaştığı dikkat çekmektedir.

İran, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya, Mısır, Irak, Endonezya, Tunus, Suriye gibi onlarca ülkeden kardeşlerimizle tanıştık, görüştük. Bir kısmının telefon numaralarını aldık. Bundan böyle görüşmelerin çok daha düzeyli ve derinlikli olacağı açıktır. Onlar da ülkemize dair sorular sordular biz de sorduk ve cevaplar aldık.

Ama her bir ülke vatandaşını bir masa temsilcisi gibi düşündüğümüzde bizim açımızdan kendi çapında küçük bir İslam Kongresi gerçekleştiğini, Yüksek İslam Siyaseti konuşulduğunu kabul etmek zor değil.