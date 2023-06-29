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29 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Harem'de hayat bambaşka (Hac notları)

Sebahattin YAŞAR
29 Haziran 2023, Perşembe
Burada hayat tamamen ibadet odaklı. Yemekte, içmekte, oturmakta, konuşmakta hep ibadet var.

Biz de Nur talebeleri olarak, dünyanın her tarafından gelmiş ehl-i iman kardeşlerimizle tanışıyor, görüşüyor İslam aleminin meselelerini dilimiz döndüğünce konuşuyoruz. Diyeceğim o ki, sadece tebliğ amaçlı bile diller öğrenilse çok büyük fayda sağlayacak. Gençlerimize bu konuda büyük iş düşüyor.

Düşünün ki kendisiyle tanıştığımız Şeda Muhammed, Anne baba Irak'ta yaşıyor, anne Türk, baba Kürt kökenli bir aileden. Kendisi de Amerika'da yaşıyor. Geçen sene Arafat'ta 29 yaşında oğlu trafik kazasında vefat etmiş. Yani İngilizce var, Arapça zaten var. Ama biz onunla dil problemimiz olduğu için zor anlaşıyoruz.


Harem bölgesinde otelde Azerbaycanlı hacı adayı kardeşlerimizle içtimai, siyasi konuları mütalaa ediyoruz.

Yani bir kişiye sağlıklı ulaşabilsek, içinde Türkler, Kürtler, Araplar, Amerikalılar olan bir geniş çevreye ulaşmış olacağız. Onun için dil çok mühim. Vefat eden oğlu üzerine Taziye Risalesi üzerine konuştuk. Kadına tam bir tiryak gibi geldi. Hastalar Risalesi öyle, özellikle bu zamanda da siyasi arena herkesin gündemine girmiş. Konu üzerine Bediüzzaman'ın içtimai ve siyasi derslerinden bahisler okuyunca büyük ilgi görüyor ve dikkat çekiyor. İhtiyaç İngilizce veya Arapça gibi bir genel dili sağlıklı şekilde konuşmak. Buna çok ihtiyaç var.

Bir de yabancı dillerde, ilgiliyi yönlendirilebilecek internet sitelerine ihtiyaç var.

Emin olun Harem'de nereye dönmeniz Nurlara ihtiyacı olan Müslüman kardeşlerinizle karşılaşıyorsunuz. Bu da her konuda çalışmalara büyük ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Harem'de yaşayan gençlerle konuşmak daha bir zevkli. Her konuya açıklar. Türkiye'ye ciddi bir ilgi var. Ama maalesef televizyon dizilerimiz buraları da tahrip etmiş. Demokrasi, insan hakları, adalet, hürriyet bizde olduğu gibi burada da üvey evlat. Hislere dokunan, lider odaklı yönetim anlayışı, her yerde tek adam zihniyeti göstergesi propaganda ekranları burada da hakim. Onun için Bediüzzaman hazretlerinin hürriyet, adalet, meşrutiyet fikirleri daha bir dikkat çekiyor.

Anlayacağınız meşveret ön planda olan Risale-i Nurların Yeni Asya misyonu anlayışına buralarda tanıştığımız, Azerbaycan, Tunus, Kuveyt, İran, Irak, Mısır gibi ülke insanlarında ciddi ihtiyaç var.

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