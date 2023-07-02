Her gün yeni ibadetler, yeni tavaflar, yeni zikirler, yeni yeni Allah’a ulaşma vasıtaları ve yeni yorulmaklar. Kur’an tilavetleri, Cevşen, Risale okumaları, alemi tefekkür penceresinden anlama çalışmaları hepsi ihlaslı ibadetler.

İnsan burada daha bir kul oluyor, daha bir dönüyor fıtrat ayarlarına.

Yine gün içinde yeni tanışmaklar, görüşmekler, sohbetler, karşılıklı istifadeler yaşanıyor. Her merhaba diyen, size adeta kıymetli bir hediye ile geliyor. Yeni bir milletle tanışmanın zenginliğine ulaşıyor insan.

Her günün onlarca hikayesi var Harem’de.

Ve hiçbir hikaye tekrar değil, kurgu değil, hayal değil, içinde ibadetler olan hakikatin ta kendisi. İnsanların aile problemleri mi dersiniz, çocuklarla, gençlerle anlaşamamak mı dersiniz, akraba imtihanları mı dersiniz hepsi var ve hepsi insan olmanın bir gereği. Yeterli insan, yanlışlarından kurtulmak için kapısını çalsın Rabbinin, hepsinin de arayınca çaresi var.

Burada o kadar çok hızlı değişiyor ki zaman ve yaşananlar, yaşayanın bile takibi zorlaşıyor.

İlginç olan hiçbir konu da fuzuli değil. Her konu hayata dokunan özellikte. Önce kendi ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan insanlarıyla, sonra dünyanın farklı farklı ülkelerinden Müslüman insanlarıyla tanışıyorsunuz, görüşüyorsunuz, dertleşiyorsunuz. Derler ya elvan elvan dertler.

Dayanışma, istişare, iş birliği, temizlik, güler yüz en çok aranan hususiyetler.

Hac’da, Harem’de ne kadar çok ve ne kadar renkli iman kardeşleriniz olduğunu hissediyor ve mutlu oluyorsunuz.

Harem’de bütün dünya Müslümanlarının seçilmiş temsilcileriyle tanışıyor ve din kardeşlerinizle iftihar ediyorsunuz.

Harem’de sağınıza dönüyor Kabe ile, solunuza dönüyor Kabe ile karşılaşıyorsunuz. Bundan daha çok ne mutlu edebilir ki bir mü’mini?

Hasılı Kabe’de, Harem’de her gün özel ve her gün güzel.

Heze min fadli rabbi.

