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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Harem’de kendinizi güvende hissediyorsunuz

Sebahattin YAŞAR
07 Temmuz 2023, Cuma
Rabbiyle kulun buluştuğu kutsal mekân, harem. Kulun Yaratanına davetine icabetin mekânı burası.

Dağa, taşa, caddeye, sokağa Kur’an sinmiş adeta. Farklı İslam ülkelerinden çalışmaya gelmiş değişik meslek gruplarından Müslümanlar, burada güven içerisinde yaşıyorlar. Harem bölgesinde herkes kendini Rabbinin evinde, güvende hissediyor. Taksici genç, müşteri beklerken Kur’an dinliyor. ‘Harem’de olmaktan mutluyum’ diyor. Burada ekmek gibi, su gibi yani zemzem ve hurma gibi Kur’an besliyor insanları. Kur’an kalplere gıda, ruhlara şifa oluyor.

Harem’deyseniz otelde oturup kalamıyorsunuz. Kabe’yi özlüyorsunuz. Bir cazibe çekiyor kendine sizi. Onu (Kabe) görmek istiyorsunuz. Tabii ki Harem’de olunca imtihan bitmiyor. Ama her imtihan unsuru sizin dakikalarınızı daha sevaplı hale getiriyor.

Evet, insan her yerde insandır. Ama Harem’de insan daha bir insandır, daha bir kuldur. Kendisiyle konuştuğumuz çalışan, ‘Burada herkes mü’mindir, kimseye burada bir zarar gelmez, Allah’ın mübarek kıldığı bir mekândır burası.’ diyor.

Burayla ilgili kötü bir şey söyleyemiyorsunuz. Eleştiri olarak gözünüze takılanlar için, nefsinizi muhatap alıyorsunuz. Yani Müslümanlar temizse, düzenli ise, Allah’ın koyduğu kurallara uyuyorsa, burası da temiz, düzenli olur, kargaşa olmaz diyorsunuz.

Bütün eleştiriler daha güzel nasıl olabilir, daha düzenli nasıl olabilir, ben buna nasıl katkı sunabilirim formunda olmalıdır. Bir anlamda bu mekân bir aynadır, burada görünenler genel anlamda Müslümanlardır. Kim hangi ülkeden geldiyse o ülkenin din işlerine istek ve arzularını, beklentilerini yazabilir, seslendirebilir.

Tabii ki dağınıklığın, kirliliğin mazereti olmaz. Buradaki ibadet mahallinin pırıl pırıl olması, sağlıklı hayat kurallarına uyulması, karşılıklı hak ve hukukun gözetilmesi elbette bir gerekliliktir. Bunun için de ilgili devletin tedbirler alması gerektiği gibi, Müslümanların da azami derecede İslam’ın kurallarına riayet etmeleri bir zorunluluktur. Nitekim milyonlarca değişik yaşlarda, cinsiyetlerde insanın neredeyse bir ayı aşkın bir zaman içinde birlikte yaşadıkları bir ortamda hiç bir ciddi kavganın, gürültünün yaşanmaması bu kurala itina gösterildiğinin alametidir. 

Hac’da, şeytan taşlamada, tavaflarda çok büyütülmesi gereken nezaket, saygı, yardımlaşma davranışlarıyla karşılaşıyorsunuz.

Bir beklenen gelişme de, dünyanın farklı coğrafyalarından hacda buraya gelmiş Müslümanların tanışıp, görüşebilmeleri ve yardımlaşabilmeleridir. Bediüzzaman Hazretleri, hacca gitmemenin ve tearuf ve teavun hikmetinin gerçekleşmesini, Müslümanlar için -diger ibadetlerdeki gibi- keffaretüzzünup değil kessaretüzzünup olduğunu ifade eder. Yani hacda bir kongre gibi tanışmayan, görüşmeyen, dertleşmeyen, ittihat etneyen Müslümanları, zındıka komiteleri değişik şekillerde avlıyor, kandırıyor ve fitnelerle birbirine düşürüyor. Böylece hac ibadetine gereken önemin verilmemesi Müslümanların imtihanlarını ağırlaştırıyor. Müslümanların dahili ve harici fitnelere alet olmamaları için, hürriyetin, adaletin gelişmesi, dinin siyasete alet edilmemesi için fert fert Müslümanların daha uyanık, daha okuyan ve daha şuurlu olmaları kaçınılmazdır. Yoksa şeytanın sağdan yanaştığı gibi din, iman, Kur’an diye diye de insanlar kaldırılabilir, kendi politikasının devamı için her türlü münafıkane adımlara alet edilebilirler.

Buna da dikkat lazımdır.

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