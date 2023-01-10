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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

İçi temiz tutmak

Sebahattin YAŞAR
10 Ocak 2023, Salı
“İç dışa akseder.” derler. İnsanın içindekiler, tohumun toprağa atılması gibi, bir şekilde dışarıya çıkar.

Bir şeyler de o duyguların dışarıya çıkarmasına vesiledir. Bazen bir trafik problemi, bazen bir sataşma, bazen başka başka vesileler olumlu veya olumsuz içerideki besili duyguyu ortaya çıkarır. Onun için henüz o gün, o vesile gelmeden kişinin kendi içindeki o uyuyan duyguyu terbiye etmesi veya sağlıklı şekilde dışarıya çıkmaya hazırlaması kendi yararına olacaktır.

Sevgili Cenk kardeşim anlatmıştı. Otuz yıl camide namaz kılan birisi. Otuz yılın sonunda karşılaştığı bir durum neticesinde, “Otuz yıl boşu boşuna eğilip kalkmışım.” diyerek, camiden cemaatten uzaklaşmış.

Cemaat içindeki ayrılıklar gayrılıklarda da durum aynı. Adam otuz, kırk yıl hizmet ediyor. Ama içindeki o kötüyü bir türlü terbiye etmiyor. O kötü de onu bir zayıf anında yakalayıp, o geçmiş hizmet birikimini anlamsız kılacak adımları attırıyor. O kendisinin cemaatten ayrıldığını ifade ediyor ama hakikatte cemaatin şahs-ı manevisi belki de onu ortamdan dışarıya atmıştır. Belli ki, bu hizmetler sahipsiz değildir. Hizmetten nasibi kesilen, hizmete liyakatini kaybeden kendini dairenin dışında bulur. Onun için ne yapıp edip, şahs-ı maneviden ayrılmamak noktasında çok dualar etmek lazımdır. Bu kadar korku pompalayıp, gerilim üretenlere rağmen insan korkmadan, çekinmeden hizmetlerine devam ediyorsa, bu inayet-i İlahiyeden başka bir şey değildir.

Şahs-ı manevi içinde insan kalede gibidir. Orada olunca insan bilmez ki güvendedir ama güvendedir. Bütün mesele orada sebat etmektir, orayı zayıflatmak değil güçlendirmektir.

Hizmet bir ikram-i İlahidir. Hizmette olmak bir nasipliliktir. Omzumuza konulmuş bir ihsandır. Bu ikrama karşı liyakat kazanmaya çalışmak en güzel haldir. Yoksa zor olan ayrılmak değil, zor olan her şeye rağmen hizmette devam etmektir. Bu da önce içi temizlemekle kazanılır. 

Aksi halde içeride temizlenmemiş, terbiye edilmemiş duygular ve düşünceler insanın zayıf bir anında ortaya çıkar ve kişinin imtihanını kaybetmesine sebep olur. Allah muhafaza.

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    İçi temiz tutmak

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