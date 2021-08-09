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9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İhlâsla tahribata çalışılır mı?

Sebahattin YAŞAR
09 Ağustos 2021, Pazartesi
İhlâs, bir işin samimî yapılmasıdır.

Samimiyetin kerametvari neticeleri vardır. İhlâsla isteyene istediği verilir. Bu, hayır için de şer için de geçerlidir. İman hizmetindeki ihlâsta ise, sadece rıza-i İlâhiyi gözetmek vardır.

İnsan samimî bir şekilde tahribe çalışır mı? İmtihan dünyasındayız, çalışabilir. İnsanı ancak güçlü bir şahs-ı manevî koruyabilir. İnsan tahribatı, tahribat olsun diye yapmaz. Kendini hukuk koruyucu görür. Yaptığı işle iftihar eder. Nefis ve şeytanın tesiri altına girmiş olan bu insan, hakikate körleşir. Teviller yapar. Kör hissiyat, aklı ve kalbi tesirsiz hale getirir. Böylece bazı hissiyat-i süfliye ve menafi-i cüziye hatırı için çok hukukları çiğner. Yaptığı işten menhus bir lezzet alır ve ebedî hayatını tehlikelere atar.

Peki yapılan işin; Allah için mi, nefsi için mi olduğu nasıl anlaşılır? Ölmemiş vicdan insana hakikati fısıldar. Allah’ın nuruyla bakan mü’minin feraseti keskindir. Vicdan,  neyin doğru neyin yanlış olduğunu sahibine gösterir. Bu feraset, şer’i meşvereti olan bir şahs-ı manevinin feraseti ise, yanılmaz, yanıltılamaz. Onun üzerinde Allah’ın inayeti ve himayeti olur.

İnsaflı insan, umumun hakkı ve selâmeti için fikrî fedakârlıkta bulunur. Şahs-ı maneviye itimat eder. Umumun menfaatini önceler. Haklı da olsa, ‘Haklı olan insaflı olur, istirahat-i umumi için kendi hakkından feragat eder.’ kaidesiyle, ahiretin elmas gibi hakikatlerini dünyanın kömürlerine tercih etmez.

Bazen de insanın samimane yaptığı şey, hakikat-i halde Allah’ın rızasına uygun olmayabilir. Evet, kişi ihlâsla çalışıyor, bu uğurda ciddî fedakârlıklar yapıyor, netice de alıyor; meselâ taraftar topluyor, enesi okşanıyor olabilir; ama yaptığı bu işler umumun hukukunu çiğneyen, mukaddesata hürmeti kıran, kardeşleri küstüren neticeler veriyorsa; bir ömür boyu harcanan emekler; elde edilecek hasılat bir kibritle ateşleniyor demektir. Bediüzzaman Hazretleri’nin tahlil ettiği gibi bu asrın acip bir hassasıdır ki, dünyayı ahirete bilerek ve isteyerek ehl-i imana da tercih ettiriyor. Buna çok dikkat lâzımdır. Çare ise, nefsini ve enaniyetini şahs-ı manevî havuzuna atıp eritmektir.

Yoksa insan nefsinin emrinde ihlâsla çalışa çalışa Cehennemi kendine mesken olarak satın alabilir. Bu da akıllı bir insana yakışan durum olmaz.

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