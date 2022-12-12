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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İki genç üzerinde iyi ve kötü uygulaması

Sebahattin YAŞAR
12 Aralık 2022, Pazartesi
Sınıfa girdiğimde öylesine seçtiğim iki öğrenciyi masama davet ettim. Heyecanla geldiler. Birisine, “Sevmediğin bir insan var mı?” dedim.

“Hangi bir hocam, çok var dedi.” ve güldü. Ben de sırası gelmişken, “Bu kadar ağır yük taşımayı neden tercih ediyorsun?” dedim ve ben de güldüm. Öğrencime, “Daha çok sevmediğin birisini zihnine al.” dedim. O da “Tamam” dedi. Ve ben konuyu izah etmeye devam ettim: “Şimdi derslikten dışarıya çıkacaksın. Bina dışında bir bankta oturup o sevmediğin kişiyi, neden sevmediğini bir kağıda not edeceksin. Bir insan neden sevilmez maddeler halinde ortaya çıkacak. Sonra da gelip amfide aldığın o notları bizimle paylaşacaksın.”

Diğer öğrencimi de farklı bir uygulamaya tabi tuttum. Ona da, “Çok sevdiğin bir insan var mı?” dedim. O da “Var hocam, olmaz mı” dedi. Ben de ona, o çok sevdiğin insanı zihninde tut ve bina dışına çıkıp beş dakikalık bir süre içinde, neden o kişiyi çok sevdiğini, yani onun sevilecek özelliklerini bir kağıda not et. Sonra aldığın notları dersin sonunda beş dakika içinde yüz elli kişilik amfideki arkadaşlarına paylaş.” dedim. 

Her iki öğrenci için uygulama başladı. Biz de dersimize devam ettik. Tabii onların nelerle döneceğini merak ediyorduk. 

Böylece aslında uygulamaya katılan gençler önce kendilerini konunun içinde bulacaklar. Ve iyi insan, kötü insan kavramına zihin yormuş olacaklar. Sonrasında da uygulamayı sınıf ortamında birlikte değerlendireceğiz.

Öğrenciler salona geldiklerinde birisinde bir gerilim hali, diğerinde bir hoşgörü hali apaçık anlaşılıyordu. Adeta her ikisi de dışarıdan içeriye sırtlarında iki farklı yükle döndüler. Yani kişi zihninde neye yoğunlaşıyorsa, ona uygun bir ruh haline bürünüyordu. Sevilen veya sevilmeyen insanın özellikleri gündeme gelmiş oldu. Herkes her iki profilin de özelliklerini arkadaşlarının anlatımından duymuş oldular. Böylece sınıf içi uygulama da amacına ulaşmış oldu.

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