İlahi gazabı celbetmeyin!

İnsan bu, çabuk etkilenir. Bir mimik, kırar döker her şeyi. Bazen bir kurşun devirirken koca bir ömrü, bazen bir bakış, bir duruş.

Bir sözün savaşı kestiği, başı kestirdiği boşuna söylenmemiş.

Tohumun aşamaları gibi, düşünceler duyguya, duygular davranışa dönüşür ve sonra cennetî, cehennemî haletler ortaya çıkar. Hayat, düşünceler etrafında örülür ilmek ilmek.

Duygular, davranışların yol haritasıdır. Her davranışın altında zamanla yoğunlaşmış hisler, duygular vardır.

İnsan deyip geçmeyin. Şöyle bir bakıverin muhatabınızın gözlerine. Sevgi de, nefret de, her şey orada. Gözler kalbin aynasıdır diyenin kastı budur belki de. Bir bakışın hayattan kopardığı canlar var. Bir bakmayışın, bir selam almayışın, bir yok sayışın kırdığı nice kalpler var. Muhatabınız insansa, davranışın adı ‘zerafettir’. Sultana bu yakışır. Çirkinliklere örtün dilinizi, gözünüzü, gönlünüzü. Tesettür tam da bu; kötü nazardan, kelamdan, duygudan korumak kendini.

Kâinatın şerefli varlığına değer yüklemeyen, anlam okur-yazarı değildir. Bu o kişi için, büyük bir yıkımdır. Hayatta hiçbir şeyin anlamı yoksa, neden yaşasın ki insan? Bu maddi ve manevi intihar değil mi? Değer yüklememek, okuyamamaktır anlamı. Alemde anlamsız yazı yok. Okuyamayan cahiller vardır. İnsana verilebilecek en büyük ceza, değersizlik duygusu hissettirmektir.

Çiçeğin üzerindeki ince işlemeleri görmemeyi ‘sanatı ve sanatkârı tahkir’ olarak yorumlar Said Nursi. Bütün öğretiler sultanı incitmemeyi öğütler.

‘Bir gez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil.’

Siz siz olun, tavır ve tutumunuzla kimseye kendini kötü hissettirmeyin. Yoksa İlahi azap bulur sizi.