Kalp gözü ne zaman açılır?

İnsan bir konu ile ilgili doğru bir şey yaşarken, yol üzerinde pek çok farklı düşüncelere rastlar.

Bunların bir kısmı kendi düşüncesinin lehinde gözükürken, bir kısmı da düşüncesine taban tabana zıttır. İnsan bu çeşitlilikler içinde gider gelir. Ama başta tribünde olan bu düşünceler hep orada kalmaz. Bir konu kişinin kendi dünyasına gelmeden uzaktan bir başkası üzerinde değerlendirildiğinde kolay iken ve çabuk taraf olunabilir iken, aynı konu kişinin kendi üzerinde söz konusu olduğunda çok daha farklı bir tepki veya durum ortaya çıkabilmektedir.

İnsan bir yönüyle gizil güçlerle yönetilmektedir. İç bünyede hangisi yetkilendirildiyse, elbette etkin olan da o olur. Bu dengeyi kuramayan insan bir dönem eleştirdiği düşünceyi, kişiyi sonraki bir zamanda savunur hale gelir. Kendi düşünce temellendirmesini yapmayan insanda geçici hislerin galip gelmesi kaçınılmaz olur. Durum cemaat yapılanmasında da geçerlidir. Farklı görüşlerin, düşüncelerin, niyetlerin olduğu bir arenada insan bir temelde ilerlemezse, bir müddet sonra dün eleştirdiği anlayış ve kişilerle bugün aynı safta yer alabilir. Bu sağlam raylar üzerinde ilerlememenin bir sonucudur. Rayları sağlam olmayan, gelişmelere göre, kişilere göre, güçlere göre şekillenir.

Şahs-ı manevî içinde sağlıklı bir yerde istikrarlı devam edebilmenin yolu, kulağımızın kimi dinliyor olduğundan geçer. İnsan duyduğundan, gördüğünden, okuduğundan etkilenen bir yapıdır. Tesanüd onun için bir Nur Talebesinin olmazsa olmazıdır. Araya başka kişiyi, başka düşünceyi almamaktır.

Nur Talebelerinin rayları, Risale-i Nur’dur. Nurlar, okundukça raylar daha belirgin hale gelir. Ama burada da bir tuzak var ki, kişi kendi kendine okuduğunda besleniyor olan kendi anlayışı, kendi yorumu onu yine farklı mecralara sürükleyebilir. Burada da doğru ilerleyiş birlikte okumaktır.

Farklı esmalarla o konuyu anlamaya çalışmaktır. Ancak o zaman insan sadece akıl gözü ile değil kalp gözü ile de (feraset) görmeye başlar ve hatalardan uzaklaşır.