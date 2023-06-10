Kandırdıklarınızın, sizi de kandırması zor olmaz

İnsan geri gider ama insanlık gitmez. Bu hep böyledir, daha iyi, daha kaliteli, daha medeni… ‘daha’, ‘daha’…

‘Daha’lar iyiyse, olgunlaşma; kötüyse, tükeniş…

‘Hel min mezid’, ‘Daha yok mu?’, diyor doymayan nefis. Ta gözünü toprak doyuruncaya kadar…

Manen de öyle, cennetin de, cehennemin de ‘daha’ları var…

Manevi meratib; esfel-i safilinden ala-yı illiyyine kadar; en düşük dereceden en yüksek mertebelere kadar ‘daha’ları taşır içinde.

‘Daha’lar ileri de olsa geri de olsa, neticede olan insana oluyor.

Başkalarından öte, insan kendi imtihanındadır. Konuşulan, konuşanın imtihanıdır. Kişi için büyük gerçek budur. Büyük gerçeğini unutmak ise en büyük gafleti insanın. Herkes yalnız girecek kabre, hesaplar yalnız. Kendi menfaati için sana dua edenler, alkışlayanlar yanıltmasın seni. Mesele kendi nefesinin nasıllığıdır.

Kiminin cennete kiminin cehenneme kadar yolu var.

Kimse, kendine bile bile kötülük etmez, sadece hakikate kör olur o kadar. Akıl, kalp, vicdana rağmen, nefis galebe çalar körlüğünden. Aklı işletemeyince yaşanan iflastır cehennem, cehennemi halet.

Kandırdığınız insanlar sizi alkışlarken, onlar cennete; siz onların omuzlarında cehenneme taşınıyor olabilirsiniz.

Bu alkışlar, alayiş nümayişler, kutlamalar sizin cehenneme dökülüşünüzün onlar açısından ‘bayram’ı olabilir. Ne hazin bir son sizin için.

Kandırılmaya alışmış insan, cennete diye cehennemin dibine taşır sizi.

Kimseyi kandırmayın, fiiliniz size döner. Kandırılmaya alışılmışın ahlakı bozulmuştur, ahlakı bozuk olandan da her şey beklenir.

