Kazanmak için

Doğduğunuz şehirden uzakta yaşıyorsanız arada bir şehrinizi, insanınızı, kültürünüzü soluyuvermek iyi gelir.

Hatıranızın olduğu dağ taş, bütün varlık özlem duyduğu bir yakın gibi sarar kollarına, kucaklar sizi. Buralarda daha bir tanındığınızı, sevildiğinizi hissedersiniz. Yediğiniz, içtiğiniz daha bir lezzetli gelir, yarar size. Buralarda ağaç gölgeleri daha bir serindir adeta.

Gezmek, görmek iyi gelir insana. Gördüğünle, görüştüğünle her bir kesit içinde bir boşluğu doldurur adeta.

Farklı insan, farklı coğrafya, farklı hayat tarzları tanımak kendini anlamaya, sevmeye katkıdır.

Aynı şehirde farklı hayat tarzları içinde yaşamak ne büyük zenginliktir.

Aynı ev bile, hürse, çiçek çiçekse bireyler ne kadar renklidir.

Durağanlığı kıran her şey güzeldir.

İnsan sayısınca güzellik, oku okuyabildiğin; sev, sevebildiğin kadar.

Yaşları, işleri, hayata dokunuşları farklı; sevişleri, sevilişleri renkli; algılayışları, tepkileri rengarenk insanlar… Yaşamak böyle güzeldir.

Her insanda hayatın başka bir yüzünü görürsünüz.

Tanıştığınız insan kadardır hayata bakışınız, algılayışınız. Farklı düşünce; size sizi daha kolay anlatır, farkındalık sunar. Aynılaşmak ne kadar acıdır. Bir toplulukta herkesi aynı görmek ne kadar daraltıcı, renkleri silicidir. ‘Yok sayılmak’ ne kadar incitici, insanlık dışıdır.

Oysa senin gibi düşünmeyene, yaşamayana saygı duymak; onları inkar etmemek, reddetmemek, ötekileştirmemek ne güzeldir.

Sevgi dili, kabul dili ne kadar da kuşatıcı, huzur vericidir. Sevmediğin insan sayısı kadar, üzerinde kötü enerji vardır.İnsan dışladıklarıyla değil, kabul ettikleriyle yaşar hayatı.

Kazanmanın başkaca bir yolu yok