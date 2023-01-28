Kitap fuarı hatıraları

En son hatıramız Adana Tüyap Kitap Fuarından.

Hanımefendi ve beyefendi kadın doğum uzmanı. İki çocuklarını da almışlar kitap fuarını geziyorlar. Reyonumuzun önünden geçerken göz göze geldik. Sanki bir iple asılmış gibi masamıza geldiler. İletişim alanına girer girmez bir hoş enerji meydana geldi. Başladık günlük hayatın orta yerinden konuşmaya.

Doktor hanım, Mutlu Aile Modeli kitabımızın arka kapağını okumaya başladı. Beyefendi de soru üzerine soru soruyor aileye dair. Sonra sonra konu zenginleşti eş, çocuk, iş hayatı gibi mevzular gündem oldu. Ama o kısa zamanda o kadar çok konuya girildi ki şaşırtıcı. Sanki bir şeyleri yetiştiriyor gibi, hızlı cümle kuruyorduk. Cümlelerimizdeki kelimelerin pozitif enerjileri çok yüksekti.

Biz, beyefendi ile konuşurken, doktor hanım da bize kulak misafiri oluyor, bir taraftan da kitabın arka kapağını okuyordu. Bir kitap fuarı reyonu ziyaretinden daha fazla bir duraksama oldu. Belli ki bu durum bir şeylerin göstergesi idi.

Beyefendi, “Hocam biz yoğun bir iş hayatı içindeyiz. Çocuklarımızla güzel hatıralar yaşayamıyoruz. Bize kendi aile hayatınızda yaşadığınız önerebileceğiniz bir uygulama var mı?” dedi. Ben de bu soru karşısında sanki kuracağım cümlelerin alt yapısını bulmuş gibi hemen başladım teklifimi aileye sunmaya: “Hiç vakit kaybetmeden, anne baba ve çocuklar olarak bir hatıra albümü oluşturun ve bir umre ziyareti yapın. Bu hem sizin hem çocuklar için sonraki hayat serüveninizde bir temellendirme yapacaktır. Bu ziyaret sonrası hayatınızı farklı bir meyillenme içinde bulacaksınız. Sonraki hatıralar bu zeminde gelişecek.”

Sevgili doktorlar, ziyaret esnasında ellerine birer güçlü hediye verilmiş gibi reyonumuzdan, sevgi dolu tebessümle ayrıldılar. Sanki önemli bir emaneti almaya gelmiş gibiydi yaşananlar. Aslında ayrılmadılar, sonraki birlikteliklerin görüşmesini yaptılar. Gidenin ve kalanın birbirine tebessüm ikram ederek ayrılmaları ne güzeldi. Hayat, bir hatıra albümüdür. Her hatıra, bir başlangıçtır.