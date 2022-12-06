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6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Kitap Fuarında İslam Yaşar’la güzel beraberlik

Sebahattin YAŞAR
06 Aralık 2022, Salı
Şanlıurfa 5. Ulusal Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle bir araya geldik. Bir şehir için kitap fuarları düşünce panayırlarıdır.

Yazar okur buluşması, ilgililer için gerçekten heyecan veren bir etkinliktir. Kitabında okuyucu düşüncelerini dinlemek bir yazar için vaz geçilmezdir. Bu vesileyle 2022 yılı içinde Batman, Ankara, Mersin ve Şanlıurfa kitap fuarlarında ilk kez görüştüğümüz, daha önceden tanışıklığımız olan okurlarımızla güzel saatler geçirdik.

Yeni Asya Neşriyat’ın kitap fuarlarındaki varlığı okur-yazar buluşmaları, gazete, kitap, dergi abone ve satışlarıyla birlikte, iman ve Kur’an hizmetlerine bay/bayan gençleri davet etme misyonuyla ön plandadır. Nitekim bu kitap fuarında pek çok ders müştaklarının telefonları alındı ve davette bulundular.

Benim için Şanlıurfa Kitap Fuarının bir güzel tevafuku saygıdeğer büyüğüm Selahattin Yaşar ile (İslam Yaşar) Yeni Asya Neşriyat kitap reyonunda birlikte kitap imzalamak oldu. Selahattin Yaşar ismi benim dünyamda bir ağabeyin ötesinde bir değere sahip. Onun bir büyük olarak önümüzde yürümesi ve doğru bir rol model olarak İslam’ın güzelliklerini hayatında yaşayan birisi olması ayrı öneme sahiptir. Ayrıca cemaati yapıların içinde istikametli, nurlara doğru ayine olan ağabeylerin bulunması geriden gelenler için oldukça faydalıdır. İslam Yaşar ismi de Yeni Asya cemaatinin yetiştirdiği bir değerdir. Bu açıdan şahs-ı maneviye çok yönlü teşekkür borçluyuz. Lise yıllarımdan itibaren bana maddi ve manevi rehberlik yapan bir ağabeyim olarak Selahattin Yaşar’la aynı davada, aynı Yeni Asya cemaati hizmetlerinde beraber olmak apayrı bir güzelliktir. Rabbim bizleri iman ve Kur’an hizmetlerinde, Yeni Asya meşrebinde son nefesimize kadar hizmet etmeyi nasip eylesin. Sizlerin de müstecap dualarınızı bekleriz efendim.

Kitap fuarlarında maddi ve manevi emeği geçen bay/bayan tüm genç ve yaşlı hizmet kahramanlarını tebrikler ediyorum. Allah hizmetlerinizi kabul etsin.

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