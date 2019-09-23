Kitap iklimi

Her mevsimin şikâyetçileri de vardır, memnunları da.

Ben ‘yaz’cıyım diyenler olduğu gibi, ‘yazdan nefret ediyorum’ diyenler de vardır. ‘Sonbahar’ı muhteşem’ bulanlar, ‘kış’a ‘bitirim’ diyenler az değildir. Renklerin ve zevklerin tartışılmazlığı buradan geliyor her halde.

Her bir mevsimin iyi geldiği insanlar vardır. Sizi ciddî rahatsız eden bir iklim olayı, bir başkasına hayat veriyor. Renklilik, çeşitlilik ne kadar da anlamlı.

Ben ise, elinizde okuma kitaplarınız varsa, hangi memlekette, hangi iklimde, hangi şartlarda olursanız olun, o kitapların mevsimi size çok yönlü iyi gelecektir diye düşünüyorum. Tabi bu halette olmayanlar bu duyguyu tadamaz.

Değil mi ki, ateş canlı bedeni yakmamış, değil mi ki keskin bıçak yumuşak deriyi kesmemiş; insan da satırlara düştüğünde, neredeyse dünyevî şartlardan tecerrüt etmiş gibi bir halete bürünüyor. Satırların bir büyüsü var.

Yapılan okuma, ‘Yaratan Rabbinin adıyla’ ise, bütün mevsimler insana iyi gelir. Bu insan öyle çeşitli ve öyle zengin ve öyle karmaşık duygular içerisinde ki, bütün mevsimlerin insanda bir karşılığı vardır. Yaratan, yarattığı insanı zengin duygularla donattığı için, mevsimleri de ona uygun çeşitlendirmiş.

Kitapların dört mevsimi içinde barındıran ve sayısız duygu çeşitliliği taşıyan bir iklim özelliği var. Oraya girenler serinler, üşür, titrer, terler, yorulur ve dinlenir. Bazen aynı satırlarda birden çok mevsim-duygu özelliği ile karşılaşmak mümkündür. Başlangıçta ağlatan, üzen kitap ilerleyen bölümlerde o ağlattığı oranda sevinçler, neşeler yaşatabilir. Okur, girişte kalırsa sadece üzülür; sabrettiği oranda diğer mevsimlerin-duyguların içine de girer, mutlu olur. Değil mi ki, kış çetin geçince, bahar daha bir etkindir. Değil mi ki, sıcak yaz ayları, daha belirgin kışların habercisidir. Hatta öyle ki sıcaklık arttıkça incirler, üzümler, karpuzlar ve diğer yaz meyveleri daha bir lezzetli olmaktadır.

Gerçek yazar, okuru çıkışı olmayan bir darboğazda, serinliği olmayan bir sıcaklıkta, sıcaklığı olmayan bir kışta, baharı olmayan bir yazda, mesajı olmayan bir yığın kelimeler istifinde bırakmaz. Yazar, enerjileri yüksek kelimelerle okura nefes aldırandır. Tabiî yazar da derinlerden, ötelerden nefes alandır.

Görüyorsunuz kitap çevresi ne çok şeydir.