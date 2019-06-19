Bir yayınevi için en önemli şey, okuyucusunu fikren beslemektir. Yaşatma amacıyla kurulduğu dâvâsını ayakta tutmak için kitaplar, dergiler neşrederek, o dâvânın devamlılığını sağlamaktır.

Yeni Asya Neşriyat da, iman ve Kur’ân hakikatleri olan Risale-i Nurlar’ı âleme neşretme idealiyle kurulmuş ve bu amaçla kitaplar, dergiler neşretmiş ve etmektedir. Burada neşrolunan kitaplar, Risale-i Nur hakikatlerinin şerh ve izahları hükmündedir. Bu kitaplar, yerinde ve zamanında okuyucu gündemine ulaştırılırsa, kamuoyunda büyük bir boşluğu dolduracağı muhakkaktır.

Zamanında basılmayan bir kitabın tesiri azalıyor. İhtiyaç zamanında elde edilmeyen fikirler okuyucuyu olumsuz etkiliyor. Okuyucu kaynaktan sağlıklı şekilde beslenmediğinde, fikri yetersiz beslenmeye muhatap olur ki, bu da başka başka problemlerin doğmasına sebep olur.

Şöyle bir teklifim var, şimdiye kadar yayınevimizde, ‘yayınlanabilir raporu verilmiş’ kaç kitap varsa, değişik sebeplerle bekleyen bu dosyaları, himmet sahiplerine ‘bir kitap da sizden’ adıyla bir kampanya düzenleyip hürriyetlerine kavuşturalım. Böylece yayınevimizde kitap olmak için bekleyen herhangi bir dosya kalmasın. Kitap olarak yayınlanamamış dosyalar, henüz hürriyetine kavuşamamış mahkûmlar gibidirler. Kitapların mahkûmiyetleri okuyucuların mahrumiyetleridir.

Mazeretleri ortadan kaldırıp bekleyen hazır dosyaların kitaplaşmasını sağlayacak adımlar atılmalıdır. Bu adımlar maddî ve manevî çok yönlü gelişmeleri netice verecektir. Yeni Asya bahçesinin çiçekleri olan kitapların bir an evvel basılarak okuyucu ile buluşması, hem yazarlar hem de okuyucular açısından oldukça önemlidir. Yazarın bekleyen çalışmasının kitap olması, yeni çalışmalara şevk uyandıracaktır.

‘Kitaplaşmamış dosya kalmasın’ kampanyasıyla, Yeni Asya Neşriyat bahçesinde renk renk çiçekler açabilir. Kitaplar yayınevlerinin çiçekleridirler. Onların varlığına sahip çıkmak şahs-ı manevinin, okuyucuların sorumluluğundadır. Neşriyat bir dâvânın yayılma, gelişme enerjisidir. O kesilirse, dâvâ inkıtaa uğrar. Yazarın yazması, okurun okuması hayat alâmetidir.

