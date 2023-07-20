"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Medine duyguları bambaşka

Sebahattin YAŞAR
20 Temmuz 2023, Perşembe 12:27
HAC NOTLARI...

Sevgilinin diyarı Medine. İnsan bu şehre giderken daha bir heyecan içerisinde oluyor. Duyguların karşılık bulacağına inanıyor. Yaklaştıkça heyecan artıyor. Uzaktan yeşil kubbe görününce bir dalgalanma oldu insanlarda. Göz yaşları birden dökülmeye başladı.

Mekke’den Medine’ye giderken insan farklı duygularla yoğruluyor. Mekke, Kur’an-ı Kerim’i, Medine Hazret-i Muhammed’i (asm) temsil ediyor adeta. Bir yerde kurallar diğer yerde o kuralların uygulanışı gündeme geliyor. Mekke tavaf, Arafat dua ve Medine namaz makamındadır.


Medine’ye varınca ilk işimiz hemen Resûlullah’ı selamlamaya gitmek oldu. Esselamu aleyke ya Resulullah diye diye huzurundan geçtik. O (asm)'na yakın olmak mutlu ediyor insanı. Onun cazibesi, kokusu, sevgisi bambaşka.

 

Otobüsümüzle Mekke’den Medine’ye giderken Resûlullah’ın o zorlu yolculuğu nasıl yaptığını düşünmeden edemiyor insan. Bizim klimalı otobüslerle zorlandığımız bu yolculuğu Peygamberimiz zaman zaman yürüyerek, zaman zaman develerle iki haftada yapmış. Çöl şartlarında, kum fırtınaları içinde, yakıcı güneş altında yapılan bu yolculuklar, üzerinde ciddi düşünmeyi gerektiriyor.

İnsan bu detaylar düşünülünce Peygamberimizi daha bir derinden hissediyor. Biz de otobüsümüzle Peygamberimizi daha yakından tanımaya dönük Risale-i Nur dersi yaptık. O (asm)’nu anlamaya çalıştık. Yolculuğumuz böylece daha bir anlamlı hale geldi. 

Sevgilinin diyarı Medine. İnsan bu şehre giderken daha bir heyecan içerisinde oluyor. Duyguların karşılık bulacağına inanıyor. Yaklaştıkça heyecan artıyor. Uzaktan yeşil kubbe görününce bir dalgalanma oldu insanlarda. Göz yaşları birden dökülmeye başladı.


Mescid-i Nebevi Kütüphanesi çok büyük bir hazine. Binlerce tefsir, siyer, İslam tarihi üzerine eserler var. Risale-i Nur eserleri de yerini almış. 

Medine’ye varınca ilk işimiz hemen Resûlullah’ı selamlamaya gitmek oldu. Esselamu aleyke ya Resulullah diye diye huzurundan geçtik. Peygamberimizin kokusu var Medine’de. O mest eden kokusu insanın burnunun direğini sızlatıyor. Ve bir kez daha seviyorsun güzeller güzelini.

Medine ayrı bir serüven. Ne tarafa dönsen Peygamberimizden izler var. Uhud dağı ve Okçular tepesi, tarihin canlı görüntüleri olarak orta yerde duruyor.

Gel de buralarda yaşananları bir bir tefekkür etme. Peygamberin arkadaşlarıyla yaptığı istişare ve çıkan karara uyma hali, Okçular Tepesinde ganimet için terk edilen emir, şehadete ulaşan İslam kahramanları ve neticeye teslim olan, suçlu aramayan bir derin anlayış.

Anlaşılan gelecek için o an orada yaşananlar tam bir ders niteliğinde.

Hendek savaşının yaşandığı yerleşim, Kıbleteyn mescidinde emir gelir gelmez, cemaatle birlikte değiştirilen yön ve Peygamberimizin bizzat kendi elleriyle yaptığı ilk mescid olan Kuba mescidi. Bu mekânları tefekkür ederken sanki yanıbaşınızda hep Hazret-i Resûlullah’ın varlığını hissediyorsunuz. Sanki onunla birlikte o günleri yeniden yaşıyorsunuz. 


Mescid-i Nebevi’nin büyük kütüphanesinde yüz binler eserler içerisinde kayıtlara baktığımızda Risale-i Nur tefsirinin de olduğunu görüyoruz.

Cennetin bir nümunesi

Medine şehri, namaz şehri. Aynı anda yüz binlerce insanın namaza durduğu dünyanın en büyük mescidi. Resûlullah (asm)’ın, Hazret- i Ebubekir (ra)’in, Hazret-i Ömer (ra)’in kabrinin bulunduğu bu mekân, cennetin bir nümunesini taşıyor içinde. Burada yapılan dualar kabule yakın dualar. Buralarda insan yüksek duygular içinde, bir sevgi çemberi içerisinde hissediyor kendini.

Kâinatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Resûlullah’ın yanında olmak ne büyük saadet. 

İnsan Asr-ı saadette, o İslam kahramanlarıyla birlikte hissediyor kendini. 

Mescid-i Nebevi’nin büyük kütüphanesinde bir eserler hazinesinin içinde buluyorsunuz kendinizi. Kur’an-ı Kerim, İslam Tarihi, Resulullah üzerine yazılmış yüz binler eserler içerisinde kayıtlara baktığımızda Risale-i Nur tefsirinin de olduğunu görüyoruz.

Namaz saatlerinde caddeler bir anda mescide doğru bir insan seline dönüşüyor. Namaz bitince de hayata bir akış başlıyor. Böylece namaz hayata hayat oluyor.

Huzur veren göz yaşları

Hac ibadetimizin nihayetinde Peygamber Efendimizi dünyamıza katmak tam da İslam’ın nasıl yaşanması gerektiğini zihinlerimize kazıyordu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah birbirini tamamlıyordu. Biri diğerini gerektiren bir bağdı bu. Allah’ın varlığının bir delili Peygamberimiz, Peygamberimizin varlığının bir delili de Allah’ın varlığı idi. Yani biri diğerini ispat eden bir yapıda idi.

Medine’den, Mescid-i Nebevî’den ayrılırken hüzünleniyor insan. Sevgiliden ayrılmak zor geliyor insana. Huzur veren göz yaşları içinde ağlamanın da lezzetini hissediyorsunuz.

Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'den ABD'ye "misilleme" uyarısı

    Vatandaş: Aldatıldık

    ÖTV zamları mahkemelik

    Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

    Altında yükseliş sürüyor

    Türkiye sıcaklarla boğuşuyor

    Vatandaş: Aldatıldık

    MKE fabrikasında o birim 3 ay boş kalmış

    ÖTV zamları mahkemelik

    Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi

    Elazığ'da otobüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı

    Cilo buzullarında kaybolan öğretmenin de cansız bedenine ulaşıldı

    Netanyahu karşıtı protestolara İsrail polisi müdahale etti

    Kabe'nin örtüsü Hicri yılın ilk günü değiştirildi

    Fransa'da protestoda gence şiddet uygulamadan 7 polise gözaltı

    Rus ordusu Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi

    Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

    Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

    Marmara’nın altı da ısınıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Darbe planının dışına çıkıldı”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyaset denizinde yeni dip dalgaları
    Süleyman KÖSMENE

    Nasr Sûresinden bazı sırlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah Allah bu nasıl sevmek, bu nasıl şefkat!?
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde yeryüzü temâşâsı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Sahibini bulan ünvan
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuduğumuzu anlamaya çalışıyoruz
    Genel

    Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.