Mensubiyet neyi gerektirir?

Abdestsiz sabahlara kadar eğilip kalkmak, namaz değildir. Kuralları yerine getirmeden yapılanlar, hizmet olmaz.

Dünyevi olsun uhrevi olsun bir topluluğa mensup olmak, o topluğun koyduğu kurallara uymayı gerektirir. İçinde erimediğiniz bir teşekkülün koyduğu kuralı tartışamazsınız. “Efendim, ben bu topluluğa dahilim ama kafama uymazsa, kuralları kabul etmem.” demek, akla uygun olmaz.

Nurlarda ilginç bir benzetme var; “Adam karnındaki yeli tutamıyor, yel kaçıyor, hades vuku buluyor. Abdesti bozuluyor. Ona abdestin bozuldu, abdest almalısın deniyor, o ne alakası var, benim kalbim Üstad’la beraberdir” diyor. Yani bu durum nasıl gülünçse, ben bu topluluğu kabul ediyorum ama bana uymadığı için kurallarını kabul etmiyorum demek, o kadar gülünçtür.

Aslında bu yaklaşım, o topluluğu basit, oradakileri hakir görmektir.

Bunun tersi de, kendini onların üstünde görmek, kibirlenmek, gururlanmaktır. Yani hasta, doktoru kritik ediyor.

Yapılacak şey çok açıktır. Ahdi tazelemek. Eneyi sıfırlamak. Şahs-ı maneviye teslim olmak. Yani örnekte olduğu gibi, kişi ya da kişiler gidecek bir güzel abdest alacaklar ve namazlarını kılacaklar. İşlem bu.

Hizmetlerde de öyle. Kişi ya da kişiler, “Evet, biz bu topluluğun üyesiyiz. Kuralları kabul ediyoruz. Burada hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyenler, enaniyetlerini havuza atıp eritecekler ve havuzun mefahirini de kazanacaklar. İşte o zaman teşekküldeki problemleri de konuşma hakkı kazanırlar. Yani varlığını kabul etmediğin bir şeyin değişmesini tartışmak olur mu?

Problem, şahs-ı manevide eriyememektir. Enaniyettir. Gerisi laf-ı güzaf.

Teslim olmadan, topluluğun sinerjisi alınamaz. Sabahlara kadar abdestsiz eğilip kalkmakla namaz olmaz. Bir şeyi yapıyor gözükmek, yapmak değildir. Nefsin kandırmacasıdır. Kötü olan, güzel bir şeyin içinde ola ola kaybetmektir.

