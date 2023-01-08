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8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Mevsim nasıl konuşur insanla

Sebahattin YAŞAR
08 Ocak 2023, Pazar 00:10
Yüz, yüz elli kişiyi bulan salondaki gençlerden birisini tespit edip, gel bakalım, şimdi hayata dokunma sırası sende diyerek, -bir ödevlendirme ile bir anlamda ödüllendirme ile- dışarıya çıkacaksın ve elindeki kağıda tabiatla olan iç konuşmalarını not edip geleceksin, biz de sana dersimizin sonunda beş dakika söz hakkı vereceğiz, uygun mu dedim, o da kabul etti ve uygulama başladı.

Öğrencimiz gitti. Biz de sınıfta dersimizi işlerken, bir taraftan da dışarıya giden öğrencimizin ne ile döneceğini merak ediyoruz. Bakalım bu mevsim bir gencimize daha nasıl dokunacak? Genç dışarıdaki sararmış, dökülmüş yaprakları olan ağaçlarla ne konuşacak? Özellikle bu mevsimin kuşlarıyla nasıl anlaşacaklar? Soğumuş hava, gökyüzündeki bulutlar ne diyecek gence? Biz de bu ve benzeri sorularla gencimizi bekliyoruz. 

Derken, biraz sonra kapı çaldı ve genç içeri girdi. Hemen taze taze bilgilerle onu kürsüye aldık. Bir şaşkınlık içerisinde olduğu apaçıktı gencimizin. İlk cümlesi içinde olduğu ruh halini izah etmeye yardımcı oluyordu.

“İlk kez yerdeki telaşlı karıncaları gördüm desem beni kınamazsınız değil mi?” Gözümden bir perdenin kalktığını hissettim. Sanki binadan dışarıya adım attığımdan itibaren, her şey bir anda kapıdan çıkan bana doğru koşup, “benimle benimle..” der gibi, bütün varlık benimle konuşmak, dertleşmek istiyor hissettim. Şu an burada dakikalarca konuşabilirim. Aslında tabiat, varlık konuşuyormuş da ben onları dinlemiyormuşum. İletişim probleminin onlarda değil, bende olduğunu anladım. Üzerimdeki kazağı bile neden giydiğimi hiç sorgulamamıştım. Oysa sonbahar ciddi şekilde bana dokunuyormuş da ben hissetmiyormuşum. Bu uygulama bana çok şey kattı. Yine bir kısmı yerlere dökülmüş, bir kısmı ağaç dallarında duran sarı yapraklara kavuştuğumuzu hissettim ve onların varlığı ile mutlu oldum. Dersin benim açımdan yeterince amacına ulaştığını düşünüyorum. Size ve hocama teşekkür ediyorum.

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