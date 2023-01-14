Mutluluk nerede?

Kocaman bir şey değildir mutluluk. Bazen bir esinti, bir gönül hoşluğudur bir anlık.

İçinden gelen bir sızı ile gözlerden dökülen birkaç damla yaştır. Bir titreyiştir insanı kendine getiren. Bir dua neticesidir, bir gözetilmektir. Hani derler ya mutlu ol yeter diye. Bu duygular doğarken arka plandaki musiki asıl etkendir kimse bilmez. Mutluluk ve mutlu eden şeyler kişiye özeldir. Bin bir türlü bileşeni vardır mutluluğun. Ve yine bin bir türlü rengi vardır. Kimseye taşıyamayacağı duygu vermez Allah. Ama insan bu, iradesiyle ağır yüklerin altına sokar kendini. Hayatı zorlaştırır, çekilmez hale getirir. Ve mutluluğu bozar. Oysa yaradılışı mutlu idi insanın. Fıtrat, mutluluğa programlı idi. Kimseye yük olmadan yükünü taşıyordu kendince insan. Neden kimyası bozuldu beşerin? Neden renkler kaybetti heyecanını? Neden kırmızı, heyecan verici değil eskisi gibi? Neden siyahın bin bir çeşidi var artık? Anlaşılmayı bekliyor sorular. İnsan mutlu olmak istiyor.Ama mutlu etmeden de mutluluk gelmiyor ki. İnsan insanın aynasıdır. Emek sarf ettiğiniz insanlar, gerçekte duygusuyla size döner. Kaybolan şey, özünüzdür. Öyleyse dönün fıtratınıza diyor, zamanın sesi.



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