Nice evlatlar var, babalar onlardan iftiharla bahseder.

Onları kendi hayatlarına da örnek gösterirler. “Bizde olan pek çok bozulma onlarda yok.” derler. Onları hep temiz tutarlar ve hakkı teslim ederler.

Anne babayı hakka çağıran evlatlar. Anne babayı kul hakkına çağıran, yanlıştan koruyan, ibadete sevk eden hayırlı evlatlar.

Şefkat duyguları yüksek o evlatlara ne mutlu! Hazret-i Peygamberi (asm) kendine rehber yapmış, anne babayı da Ona (asm) çağıran evlatlara ne mutlu!

Babanın içinde olduğu faizli ticaretten kurtulması için üzülen, dua eden evlatlar var. Babanın bu kirli ticaretinden uzak duran, çekinen ve ortak olmak istemeyen gençler var. Böyle gençlerin duaları anne baba, kardeşler için bir kurtarıcı gibi duruyor. Böyle hayırlı gençler vesilesiyle evde namazlar kılınıyor. Kız kardeşler tesettürle tanışıyor. Evlerin rengi değişiyor. Kazandığı ilimle; cehaletle, zulümle savaşan gençlere ne mutlu!

Aklı başında olan bu gençler hisleriyle hareket etmiyorlar. Akıl ve mantığı kullanıyorlar. Hak ve hukuku gözetiyorlar. Muhatabını dinliyor. Olaylara itidalli yaklaşıyorlar. Böylece yanlışın nesiller boyu devam etmesine mani oluyorlar.

Babanın haksız kavgasında haklı amcasını savunan ve bundan dolayı hedef olan, bedel ödeyen, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmeyen gençler var.

Çağ, genciyle güzeldir. Nice gençler; bazen bir arkadaşın, bir ailenin, bir akrabanın, bir köyün, bir kasabanın güçlü dinamiği, hakka yolculukta rehberi oluyor. Köyünün, kasabasının onun başarısı ve beyefendiliği, hakperestliği ile öğünen gençler var. Hak, hukuk, adalet ve hürriyet kavramları; tabiat varlıkları; hayvan hakları; spor, sanat ve doğru medeniyet unsurları böyle gençlerde daha bir parlak görünüyor. Bu genç potansiyeller geleceğin bu günden daha yaşanabilir olacağının gösteriyor. Ne mutlu o gençlere!

