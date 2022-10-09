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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Önce duygusu gelirmiş insana ayrılığın

Sebahattin YAŞAR
09 Ekim 2022, Pazar
Artık içimdeki ses de ‘gitmeyi’ kabullendi. Gidenleri görünce, mukadder sonu hissetti. Bakıyorum direnç yok artık, kabullere.

Cami yolu kolay gelir oldu canıma.

Son zamanlarda daha çok bakıyorum gökyüzüne.

Bulutlar daha bir dikkatimi çekiyor nedense. Hatta geçenlerde bir karıncayı bile evine kadar yolcu ettim. O mu beni ben mi onu gezdirdi anlamadık ikimiz de. Adeta kol kolaydık. O da mutluydu, ben de.

Farkındayım neler söylediğimin. Bu ilk kez oluyor hayatımda.

Doğru ya, daha önce bu yaşı, bu yaşın duygularını hiç yaşamadım ki.

Kendimi, bu duygularla, bugün gelmiş gibi hissediyorum dünyaya. 

Yani yeni doğmuş gibi, hem de bugün.

İlk bebeklik gibi kem küm kelimeler, ortamın yabancısı taptaze ve mahcup bakışlar. Ve bir taraftan da nefes nefes adımlamak ötelere hayatı.

Biliyorum bugün dağılacak bütün bu sahne, onca hazırlıklar.

Zaten hep öyle oldu, her gün yeniden kuruldu pazar.

İnsana zor gelen bir şeymiş ahbaptan ayrılık. Taa içinden bir şeyler sökülüp gidiyor ötelere.

Şaşırdım, artık nefsim de kabullendi gitmeyi. Geçenlerde hatta, ‘şimdi hazırım gitmeye’ bile dedi.

Nefsim gitmeyi istedi, gitmeyi sevdi.

Gideceğim artık derken gülümsüyordu. Daha önce hiç yapmamıştı bunu. 

Gitmek güzelmiş, önce hissi gelirmiş yolculuğun insana. Ve ta içten sararmış duygusu insanı ayrılmanın.

Gitmek, duygusu bile güzelmiş…

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