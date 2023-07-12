Risale-i Nur’dan bahsedince insanların yüzleri gülüyor

(Hac notları)

Hac vesilesiyle onlarca farklı ülkelerden ve kendi ülkemizden insanlarımıza, Müslüman kardeşlerimizle tanıştık, sohbetler ettik.

Temel yaklaşımımız Risale-i Nurların içindeki Kur’anî hakikatleri paylaşmak oldu.

Bunun müspet tesirini insanları yüz hatlarında hemen görmek mümkündü.

Müslüman ülkelerden gelen kardeşlerimizle olan konuşmalarımızda kendimizi anlatıncaya kadar zorlandık ama onlarda bir güven oluşturunca daha rahat konuşmaya başlıyorlardı. İslam ülkelerinin içinde olduğu sıkıntıları Hutbe-i Şamiye’den, Beyanat ve Tenvirler gibi eserlerden okuyunca muhatapta oldukça güzel bir ilgi gelişiyordu. Sordukça soruyorlar, konuştukça konuşuyorlardı. İnsanlar Kur’an kaynaklı bir tefsirden günlük içtimai, siyasi meselelere dair yorumları duyunca memnun oluyorlardı.

Bu da ne yapıp edip bu eserlerdeki hakikatleri ehl-i imanın imdadına taşımamız gerektiğini gösteriyordu.

Bir Müslümanın dünyanın öbür ucundaki bir ülkeden gelmiş bir Müslüman kardeşleriyle tanışması, görüşmesi, bir ümit duyması belki de sonraki hayatındaki bütün gelişmeleri etkileyecek bir durumdur.

Belki de burada duyduğu bir cümle bütün hayatını etkileyecek bir gelişme olacaktır.

Yani belki de ilk kez memleketinden başka bir ülkeye gelmiş bu insanların bu hac ortamında bu kadar kardeşini bir arada görmesi yaşayan bir tecrübe olacak ve hep bir ümitle bu sahneler zihninde canlanacaktır.

Risale-i Nurun konularının oldukça ilgi gördüğünü fark ediyoruz. Kendi ülkemizin insanları bile biraz bir kaç konu üzerinde fikir teatisi yapınca çok ilgi gösteriyorlar ve ciddi ciddi dinliyorlar.

Nur talebelerine Risale-i Nurlardaki hakikatleri aleme neşretmek için oldukça önemli bir vazife olduğu anlaşılıyor.

Eğer bu hakikatler ilgililer tarafından yeterince anlatılmazsa ortaya çıkacak olumsuzluklardan önce tanıyanlar daha çok vebal altında kalacaklardır.

Risale-i Nurlar okudukça, yaşandıkça ve anlatıldıkça insanlığın yüzü gülecek ve ümit daha bir görünür hale gelecektir.

Nurun hakikatleri paylaşılınca insanlara iyi geliyor, hayata bir yüksek amaç yüklenmiş oluyor.

Anlaşılan daha çok okumak, daha çok yaşamak ve daha çok anlatmak olumsuzlukları def edecek bir adımdır.