Bir şeyin kıymeti ücretiyle ölçülüyor.

‘Pahalı’ ise, ‘kıymetli’ derler. Oysa rakamların anlamını yitirdiği, paha biçilemeyen ‘değerler’ de var. Şefkatli/İhlâslı muhabbet/sevgi bunlardan birisidir. O, bir ücret kalıbına girmez, ölçülemez bir zenginliktir. Çünkü mukabilinde bir ücret beklenilen muhabbet ucuzdur.

Dünyevî, uhrevî hiçbir karşılık ve menfaat beklemeden, sadece Allah’ın rızasını kazanmayı esas maksat yapan bir muhabbet/sevmek, ne yüksek değerde bir kazançtır. İşte hayata ciddî tesir eden muhabbet budur. Böyle bir muhabbetin çözemeyeceği problem, elde edemeyeceği kalp; eritemeyeceği düşmanlık yoktur. Çünkü böyle bir muhabbetin muharriki, şefkattir.

Şefkatte; esirgemek, korumak, kollamak, maddî ve manevî ihtiyaçlarını gidermek; sabretmek, idare etmek vardır. Allah’tan korkup yine O’na sığınmak hali bundandır. Bu korku, şefkat sinesine celp eden korkudur. Bu, yüksek şefkat etkisidir. Allah, zatındaki bu yüksek, mukaddes şefkati anlayalım diye, yeryüzünde valideleri yaratmıştır. Evlâdın, annesinin sevgisinden şüphe duymaması bundandır. Çünkü o sevgi, şefkattendir.

Şefkat duygusu doğru kullanılan bir ailede pek çok yaralanmaların önüne geçilebilir, problemler giderilebilir. Şefkatin böyle güçlü, etkin, derinden tesir eden bir tarafı vardır. Şefkatli muhabbet, kötülükleri def edecek bir potansiyeldir. Tamir edicidir, geliştiricidir. Böyle bir muhabbet, ne zillete düşer ne de düşürtür.

Şefkat kaynaklı ihlâslı muhabbet / sevgi, cepteki para gibidir. O varsa yokmuş gibi olmaz. Sevgi de öyle yüksek bir potansiyeldir. İhlâsta kulun gücünün, emeğinin, duygusunun yanına İlâhî gücü de katmak vardır. Onun için ihlâslı az, çok hükmündedir. İhlâslı muhabbet taşıyanı da taşınanı da mutlu eder.

Şefkat, Allah’ın rahman ve rahim tecellisidir. Rahman’ın terbiye eden, Rahim’in esirgeyen, koruyan manası vardır. Şefkatin olduğu yerde korkularından emin olma ve isteklerine nail olma vardır. Terbiyede problem varsa, şefkat kahramanları orada hakikatiyle hüküm sürmemiş demektir.

Risale-i Nur’un bir esası da şefkattir. Bu asırda şefkat kaynaklı ihlâslı muhabbetler, çağın problemlerine çare niteliğindedir. Bu, şefkat etkisidir.

