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13 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sevdiklerinizi abartmak onlara iyilik değildir

Sebahattin YAŞAR
13 Nisan 2023, Perşembe
Ölçüsüz sevgi de nefret de ilgilisine zulümdür. İnsanı hatasız görmek de hatadan ibaret görmek de insani değildir.

Bu konuda ölçü; nitelik/veya nicelik olarak ağır basan duygudur.

Muhabbet gözü, hataları görmez. Bu, o kişiye haksızlıktır, zulümdür. Kişiyi hatasız görmek, insani tarafını gözardı etmektir. Hadis-i Şerif bize, sevdiklerimize ve sevmediklerimize karşı taşıdığımız duygularda ölçüyü hatırlatır: “Sevdiğin kimseyi ölçülü sev; olur ki bir gün o, senin buğzettiğin / sevmediğin kimse oluverir. Buna mukabil, buğzettiğin kimseye de ölçülü buğzet; olur ki bir gün o, senin sevdiğin kimse oluverir.”

İman ve Kur’an hizmetlerinde de aynı. Hizmet eden kişileri abartmamak gerekir. Uçuran sevgi de, yok eden nefret de kişiye haksızlıktır. Toptancılık tehlikelidir. Hangi şartlarda olursa olsun, kimse imtihandan kurtulmuş değildir. Sevdiğimiz bir insana yapabileceğimiz en güzel iyilik, onu istişare zeminlerine, alınan kararlara uymaya davettir. Kişiyi değil, istişareyi güçlendirmektir. Güçlü şahs-ı maneviler eneleri, nefisleri terbiye eder.

Aksi halde ölçüsüz sevgi, muhakemesiz kabul sevdiğimizi ateşe itmektir.

Kardeşinin ölçüsüz sevgisinden (doğruyu kendisine duyuramamak) veya nefretinden (nefretin gözü kördür, iyilikleri örter) nefsinin arzularına, enesinin baskılarına kapılan insan, ölçüyü kaçırır. Hasenatı seyyiatına galibiyeti veya mağlubiyeti tartmadan ya tamamen ret veya kabule düşer. Bu da o kişiye ayrı bir zulüm olur. Bir masum sıfat dokuz cani sıfata feda edilemez. Edilse zulüm olur.

İnsana omzundaki akrebi gösterecek cesaretli, şefkatli, hamiyetli ve muhabbetli dostlar lazımdır ki, insan yanlışa sürüklenmesin. Allah için sevmenin veya buğzetmenin ölçüsü, o kişiye nefsi, menfaati için değil, Allah için duygu taşımaktır. Bunun da ölçüsü bazen acı da olsa, dosta hak ve hakikati ifade etmektir. Sevdiğini ateşe itmek değil, ateşten korumak böyle olur.

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