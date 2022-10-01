Şikâyetleri ortadan kaldırmanın bir çaresi var

Her şeyin bir çaresi var, ama o çarenin aranmaya ihtiyacı var.

Gözlemleyebildiğim kadarıyla, muhafazakar ailelerin çoğunda, ‘Biz ne isek çocuğumuz da odur, gitme üstüne…’ gibi, bir kendi haline terkediverme anlayışı hakim. ‘Çare aramak’ bu tarz olmasa gerek. O zaman ‘Ciddiye almadığınız bir şeyden ciddi sonuç alamazsınız.’ kuralı sizi dışlar. Mesela Risale-i Nur eserlerindeki, imanlı bir hayatın gerekleri olan ikna, değer verme, insanda yüklü esma tecellilerini okuma, başarısızlığın sebepleri, başarının dinamikleri, sevgi, ilgi, samimi insan olma (ihlas), dürüstlüğün esasları gibi ‘iyi insan olma’ derslerini yeni bir gözle okumak gerekiyor. Satırlara bakıştaki ülfeti yırtmak işimizi kolaylaştıracaktır. Profesyonel destek gereken konular hariç, sadece Peygamberimizin (a.s.m) hayatı bile, model olarak bir Müslümana yetmez mi?

Bu arada önceki yazımız üzerine gelen bir iki farklı bakış açısını sizlerle paylaşalım: “…Muhafazakar ailelerdeki şikayetler, ‘değer’ muhafazanın ihmalini hatırlatıyor.” haklılık payı yok değil. Ancak, hangi birimiz veya kaç tanemiz aileden gelen bir iman kalesi içerisinde kendimize yer açmışız, bunu da sormak lazım. Özellikle hangi nur talebesi, ailesinden mütevellit bu davaya sahip olmuş veya olabilme şerefine erişmiş? Ekseriyetle arkadaş çevremiz ve aile harici kim varsa etkilemiş bizleri, değil mi? Bu minval üzere ailenin verdiği iman düşüncesi sabit kalsa da, fiiliyatta buna aykırı tavırları görüyor olmanın sebeplerini aileden ziyade sair taraflarda aramak ve onların takviyesine çalışmak daha elzem gibi geliyor. Aile, evet en başta gelen kaleyi temin ediyor ancak, çocuklar belli yaşa gelince o kalede yaşamıyorlar. Kale ne kadar etkili ise, geleceği o biçimde şekillense de, sonuçta içinden çıkan da kendisi oluyor ve buna etken olan da çevre oluyor. Çevreyi kim bozuyorsa, bozmuşsa EN BÜYÜK VEBAL de onların olsa gerek!...”

Sevgili Cenk Çalık ise yorumunda ince bir noktaya dikkat çekmiş; “Evet mazeret aramak yerine nefsimizi sorgulamalıyız. İşin kolayı daire haricindekileri suçlamak. Bu tavrın bizi terakki ettirmediğini anlamak gerekiyor. Ne kadar okuyoruz? Ne kadar cemaatimizle ve fertleriyle aynı zaman dilimini paylaşıyoruz? İmanımızı takviye etmek gibi bir derdimiz var mı? Varsa harekete geçiyor muyuz? gibi uzayan sorunların cevapları dışarıda değil içeride! Yani nefsimizde diye düşünmek değişimin ve dönüşümün en önemli adımı olarak görmek gerekir vesselam...”

Konuyu gündemimizden düşürmemek dileğiyle muhabbetle kalın.