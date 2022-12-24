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24 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sorumlu özgürlük, kulluktur

Sebahattin YAŞAR
24 Aralık 2022, Cumartesi
Anne babaların evlatları açısından bir korkusu da, onlara tanınan özgürlüğün kendi otoritelerini sarsacağı düşüncesidir.

Her şeyden önce hür yaşamak, sınırsız olmak değildir. Sınırı olmayan özgürlük insanlıkla bağdaşmaz. İslam dini, hür olmayı ne kendine ne başkasına zarar vermemek olarak ele alır. “İnsanlar hür oldular ama abdullahtırlar.” hakikati bir gerçeği ifade eder. Sorumlu özgürlük kavramı bugün dünyada daha çok seslendiriliyor. İnsan toplulukları baskı ile bir noktaya kadar tutulabilir, ama sonrasında oluşacak yıkım çok daha etkileyici olur. Büyük isyanlar, ağır baskılardan beslenmiştir.

En küçük yönetim birimi olan aile için de aynı şey geçerlidir. Hür ortamlarda yetişen insan ile baskıcı ortamlarda yetişen insan arasında hürriyet ile istibdat kadar, gece ile gündüz kadar fark vardır. “Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam.” diyen Bediüzzaman, önemli bir hakikati dikkatimize sunar.

Evlatların, demokrat anne babaya olan saygı ve hürmeti ile baskıcı anne babaya olan saygı ve hürmetleri belirgin şekilde farklıdır. Baskı altında gösterilen saygı ne kadar saygıdır. Oysaki yaşam alanlarında çocuklar için uygun hürriyet zemini oluşturmak anne babaya olan hürmeti arttırır. Hürmet, hür düşünce ile oluşur. Korku ile sergilenen davranış ile sevginin oluşturduğu davranış elbette aynı değildir. Hürmet, sevginin meyvesidir, korkunun değil.

Doğal dünyada, hür zeminlerdeki bitkiler bile özeldir. Sun’i müdahaleler nasıl doğal yapıyı bozuyorsa, fıtri olmayan yaklaşımlar, anı kurtarmaya dönük tavır ve tutumlar da yine doğallığı bozuyor.

Sorumlu özgürlük, kulluktur. Allah, kendisine olan kulluğun bir temel şartını da kulun hür iradesi olarak belirlemiş. Demokrat ortamlarda yetişen hür düşünceli evlatların anne babaya olan hürmeti çok daha yüksektir. Hür zeminler, anne babanın otoritesini sarsmaz, şeffaf yaklaşımlarla daha da güçlendirir.

Sorumlu hürriyet, sınırları içinde kaliteli insanlar yetiştirir.

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