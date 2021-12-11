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11 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Taksim’de ‘günahlar’ı konuşmak

Sebahattin YAŞAR
11 Aralık 2021, Cumartesi
Taksim’deki ofisinde, lise yıllarımızın Sarıyer hizmet hatıralarını yadederken, yeni bir hizmete daha imza attı sevgili Ertan kardeşim.

Hatıranın birer kimlik olduğunu geçmişe bakında yaşadık. Yüzlerce ‘birbir’leri olan bir iman kardeşliğinin; dünyevi hiç bir menfaate, tarafgirliğe alet edilmeden, ihlas, muhabbet ve uhuvveti muhafaza ederek sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissettik.

Ertan kardeşimin, organize maharetini sergileyerek; lise yıllarımızdan nostaljilerle, sürprizlerle süslediği, tadına doyum olmayan, devamı temenni edilen Risale-i Nur sohbeti, yasin ve dualar tam bir muhabbet zemini oldu. Katılan dostların, iletişimin devamı için birbirlerinin telefonlarını kaydetmeleri muhabbetin göstergesiydi. Temeli yıllar öncesine dayanan hatıralar yeniden canlanırken, ilk kez başlayan dostluk serüvenleri de görülmeye değerdi.

Taksim’de, Risale-i Nur’da Günah Psikolojisini okuduk. Günahların âlemde ve insan hayatındaki tahribatı, tövbe ve istiğfarın önemi, hislere mağlup düşmemek için ibadetlerin sıhhati ve bir şahs-ı manevi içinde olmanın günahlara karşı nasıl bir siper anlamı taşıdığı ifade edildi.

Sohbetimizde gençler ağırlıkta idi. Taksim gibi farklı inançların, kültürlerin arasında ‘günah’ kavramını konuşmak daha bir anlamlı geldi. Tehlikeli zeminlerde günahı tanımak, ona karşı tedbir almak, imanı muhafaza etmek için bir zorunluluktu. Neyin günah olduğunun unutulması ve günahların helallerin içine karışması en tehlikeli şeydi. Risale-i Nur eserlerinin karanlıkta birer yıldız gibi Sünnet-i Seniyeye vurgu yapması bundan dolayı manidardı.

Vizyoner Danışmanlık Merkezi oldukça güzel, anlamlı ve kalıcı izler taşıyan bir birlikteliğe ev sahipliği yaptı. Ertan kardeşimi bu hizmeti için tebrik ederken, Taksim’de Risale-i Nur derslerinin devamını diliyorum. İşimizin ucunda hizmet düşüncesinin olması, o işimizi daha bir anlamlı hale getiriyor.

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