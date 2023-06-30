Tavafda dua dili ortak hale geliyor

Tavaf ilginç bir ibadet.

Aynı anda dünyanın bütün renkleri bir araya geliyor. Risale-i Nur'un dikkat çektiği ehl-i iman arasındaki tearuf ve tesanüt burada tahakkuk ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen mü'min kardeşlerinle bir ibadet içerisinde tanışıyorsun. Farklı ülkelerden insanlar aynı duaları seslendiriyor. Mü'minler önce burada duada tanışıyor. Dua ile manevi güç birliği temin ediliyor.

İlginç olan dilini bilmediğin insanlarla anlaşıyor olman. Hangi ülkeden geldikleri, orada Müslümanların içinde oldukları durumlar konuşuluveriyor. Burada yüz hatları, mimikler büyük hizmet ediyor. Kişinin şaşkınlığı, neşesi, hayreti yüz hatlarından okunabilmektedir. Bu da anlaşmayı kolaylaştırıyor.

Tavaf esnasında insan farklı duyguların tesirinde kalmaktadır. Bazen hırs, gadap gibi duygular tesir eder. Sevab-ı hırs, Hacer'ül Esved'e ulaşma gibi durumlarda insanda nefis galip gelebilir. Burada da nefis terbiyesi devreye girer ve mü'minler eziyet vermemek, kimseyi incitmemek asıl olmalıdır.

Haccın kişi dünyasındaki hikmetleri tavafla başlıyor. Burada tanışma, yardımlaşma başlıyor. Bir şah-ı manevi ile, ortak ibadet ile bütün insanlığa manen hizmet edilmiş olmaktadır.

Tavaf esnasında mü'minler tanışıyor. Bizzat tanışma olmasa da o ülkelerden gelmiş olduklarını bilmek, aynı ibadette yer almak onlara karşı bir muhabbet geliştiriyor. Kardeşlik bağları güçleniyor. Düşünün ki Rusya'dan, Çin'den, Amerika'dan, Afrika'dan hacca gelen müminlerle aynı ibadette bulunmak o ülkelerdeki mümin kardeşlerinin varlığını hatıra getiriyor. Onlara karşı insan manen yardım olan dua ediyor. Bu bile başlı başına bir yardım hükmüne geçiyor. Bunun yanında pek çok insanla bizzat tanışmak, onların telefonlarını almak, haberleşmek ve belki de sonrasında o ülkelerde o insanlarla görüşmek Bediüzzaman'ın hac için 'Büyük İslam Kongresi' manasına hizmet ediyor. Böylece o ülkelere karşı bir münasebet, bir dua bağları oluşuyor. İttihad-ı İslam'ın temelleri atılmış oluyor.