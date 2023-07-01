Uhuvvet Risalesi, muhabbet risalesidir (Hac notları)

Mekke'deki Risale-i Nur dersimizin konusu Uhuvvet Risalesi idi.

Bediüzzaman dersin hemen başında Uhuvvet Risalesi'ni aynı zamanda muhabbet risalesi olarak ele alıyor. Yani 'uhuvvet ve muhabbete dair'dir diyor. Anlaşılan uhuvvet varsa, muhabbet olacak deniyor, başka bir şık yok.

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Bu dersin, milyonlarca mü'minin hac vesilesiyle Mekke'ye geldiği bir zamanda okunması çok daha anlamlı hale geliyor. Burada mü'minlerdeki kötü duyguların, nelere sebep olduğu ve ne gibi büyük yıkımları netice verdiğine işaret ediliyor.

Mü'minin güzel özelliklerine nazar edilmesi gerektiği, diğer özelliklerinde ise lütufla ıslah yolunun tercih edilmesi gerektiği izah edilmektedir. Yani hizmet bir durumda düşman üretmek ve düşmanca duygular beslemek gibi bir şık yok. Yani kimseye ve hiçbir topluluğa kötü nazarla bakmak ve olumsuz sonuçlara ulaşmak söz konusu değil. Diğer bir ifadeyle herkes şartları ne olursa olsun Risale-i Nurun tebliğ muhatabıdır.

Kimseyi ötekileştirmeden, önyargı oluşturmadan, suizan etmeden hakikatleri paylaşmak esastır.

Mu'minde görülen bir yanlışa karşın tavır ve tutum, acımak ve acımanın neticesi olan lütufla ıslahtır.

Hiç bir durumda adavet etmek değildir. Acımak, muhabbetin neticesidir. Acımak, el uzatmak gerekir.

Acıma duygusu yoksa, adavet var demektir. Muhabbetle muamelenin davranışı da, kötülüğe karşı iyiliğin en güzeliyle mukabeledir.

Hac, yeni bir adım atma fırsatı sır. İlişkileri, geçmişte hiçbir şey yaşanmamış gibi, sıfır kilometre olarak yeni bir sayfa açmaktır. Hacılar için Arafat'tan sonra yeni bir sayfa başlar. Kişi veya topluluklara karşı daha önce hiçbir şey yaşanmamış gibi başlamak esastır.

Geçmişe dair affetmek, geçmişte olan ne varsa hepsini unutmak, yaşanmamış kabul etmektir.

Kalpte muhabbet hakimse, adavet mecazi olur. Mü'min kardeşini sever ve sevmeli, fakat fenalığı için sadece acır. Tahakkümle değil, lütufla ıslahına çalışır. Bu ifadeler, karşılaşılan bir duruma karşı hareket tarzını gösteriyor.



Risale-i Nur dersleri, içtimai ölçüler veriyor. İmanı bahisler, içtimai bahislerle muhafaza ediliyor. Onun için imani bahirler, içtimai bahislerden ayrı tutulamıyor.

Nitekim burada üç günden fazla küs kalmamak ifadesi geçiyor. Yani üç gün kötü şeyler konuşmamak için küsmek olarak ele alınabilir. Neden üç gün ayrı bir çalışma konusudur. Yani muhatap ne yaparsa yapsın, düşman olma hakkı yok. Her türlü kötülüğü için acımak var, kurtulmasına çalışmak var.

Bediüzzaman, mü'minin hatalarını küçük taşlara benzetiyor. İyiliklerini ise, Uhud dağına benzetiyor. Uhud dağı ile çakıl taşlarının kıyasını yapıyor çakıl taşları Uhud dağından büyük demeyi, akılsızlık olarak değerlendiriyor.

Doğrusu mü'minler mabeynimde bu dersin çok mühim olduğunu hissettim. Müminlere karşı zihinlerde oluşan bu kirlilik giderilmeden, birlik beraberlik adımları atılamayacak. Onun önce def'i şer gereklidir. Önce kirliliği bir temizlemek gereklidir. Bunu anlamak için de, Kalbin ölmemiş ise, ifadesi kullanılıyor. Yani kalp içinde muhabbet kalmayınca ölür.

Mekke'den bütün mu'minlere muhabbetler diliyorum. Bir şeyi daha ifade etmen gerekiyor ki, farklı meşrepler de olsa özellikle nur talebeleri mabeyninde, muhabbet on planda olmalıdır. Size anladığında göre bir fenalık varsa, yapılması gereken şey, lütufla ıslah yani iyiliği en güzeliyle mukabeledir. Diğer türlü adımlar nefsidir.