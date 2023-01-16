Yaşananların hikmetini okumak

Mülteciler meselesi çok ciddi ele alınması gereken meselelerden.

Ne var ki ortada ciddi bir politika da yok. Onları sadece bir maddi kaynak olarak görmek insaniyete yakışmaz. Ama zaten mülteciler konusu bütün Avrupa’nın, Amerika’nın insanlık değerini ölçen bir gösterge oldu.

Böylece 2023 yılına girdiğimiz şu günlerde yerkürede yaşayan insanlar birbirlerine, aklı olmayan hayvanların birbirlerine çektirdiklerinden daha fazlasını hemcinslerine çektirmeye devam ediyorlar.

Suriyeli mültecilerin ülkemize teşriflerinden beridir ülke çapında pek çok yeni durumlar ortaya çıktı diyebiliriz. Suriyeli esnaflar ülkemizde düzenlerini kurup, insanlarımıza katkı sunmaya devam ediyorlar.

Suriyeliler açısından bir diğer hareketli alan camilerimiz oldu. Hangi şehrimizde olursa olsun, oradaki mülteci hareketliliğine göre özellikle sabah namazlarında onlarca Suriyelinin namaz odaklı bir hayatın içinde olduklarını görmek sevindirici. Camilerdeki cemaat sayısında gözle görülür bir artış var. Durum Risale-i Nur sohbetleri için de geçerli. Pek çok şehirde mülteci kardeşlerimiz Risale-i Nurlarla tanıştılar ve sohbetlere katılıyorlar.

Pek çok şehrimizde küçük esnaf arasında ciddi oranda mültecilerden oluşan bir esnaf topluluğunu görmek sevindirici. Mühendis, mimar, doktor gibi meslekler olduğu gibi; marangoz, berber, terzi, tesisat gibi diğer alanlarda da varlık göstermeleri sevindiricidir.

Düşünsenize, mülteciler olmasaydı, bugün bir traş kaç liraya olurdu, bir işçinin yevmiyesi nerelere kadar ulaşırdı kim bilir?

Tabii işin başka bir veçhesi de ucuz iç gücü ülkesi olduk ayrı mesele.

Bizim irademiz dışında gelişen meselelerde dikkat etmemiz gereken şey, İslam kardeşliğini unutmamaktır. Kaderin sevkiyle oluşan neticelere imtihanımız gözüyle bakıp kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek en güzelidir.

