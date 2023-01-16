"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Yaşananların hikmetini okumak

Sebahattin YAŞAR
16 Ocak 2023, Pazartesi
Mülteciler meselesi çok ciddi ele alınması gereken meselelerden.

Ne var ki ortada ciddi bir politika da yok. Onları sadece bir maddi kaynak olarak görmek insaniyete yakışmaz. Ama zaten mülteciler konusu bütün Avrupa’nın, Amerika’nın insanlık değerini ölçen bir gösterge oldu.

Böylece 2023 yılına girdiğimiz şu günlerde yerkürede yaşayan insanlar birbirlerine, aklı olmayan hayvanların birbirlerine çektirdiklerinden daha fazlasını hemcinslerine çektirmeye devam ediyorlar.

Suriyeli mültecilerin ülkemize teşriflerinden beridir ülke çapında pek çok yeni durumlar ortaya çıktı diyebiliriz. Suriyeli esnaflar ülkemizde düzenlerini kurup, insanlarımıza katkı sunmaya devam ediyorlar.

Suriyeliler açısından bir diğer hareketli alan camilerimiz oldu. Hangi şehrimizde olursa olsun, oradaki mülteci hareketliliğine göre özellikle sabah namazlarında onlarca Suriyelinin namaz odaklı bir hayatın içinde olduklarını görmek sevindirici. Camilerdeki cemaat sayısında gözle görülür bir artış var. Durum Risale-i Nur sohbetleri için de geçerli. Pek çok şehirde mülteci kardeşlerimiz Risale-i Nurlarla tanıştılar ve sohbetlere katılıyorlar.

Pek çok şehrimizde küçük esnaf arasında ciddi oranda mültecilerden oluşan bir esnaf topluluğunu görmek sevindirici. Mühendis, mimar, doktor gibi meslekler olduğu gibi; marangoz, berber, terzi, tesisat gibi diğer alanlarda da varlık göstermeleri sevindiricidir.

Düşünsenize, mülteciler olmasaydı, bugün bir traş kaç liraya olurdu, bir işçinin yevmiyesi nerelere kadar ulaşırdı kim bilir? 

Tabii işin başka bir veçhesi de ucuz iç gücü ülkesi olduk ayrı mesele.

Bizim irademiz dışında gelişen meselelerde dikkat etmemiz gereken şey, İslam kardeşliğini unutmamaktır. Kaderin sevkiyle oluşan neticelere imtihanımız gözüyle bakıp kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek en güzelidir.

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'nın Dnipro'ya saldırısında ölen sivil sayısı 30'a yükseldi

    Demokrasi için demokrat medya şart

    Uzatma kabloyla araç şarj edilmez

    Son Şahit Hüseyin Kileci dualarla

    Acil servisler doldu taştı

    En yüksek enflasyon Türkiye'de görüldü

    Yatırım, istihdam ve üretim arttı

    İstanbul’un Manevi Fatihi panelle anıldı

    'OHAL Komisyonu yargılanacak'

    Patronlara teşvik yağdı

    Faizin adı gecikme zammı oldu

    EYT “çıktı,” ama bir türlü gelemiyor

    İlaç yokluğuyla baş edemiyoruz

    Çifçi kış ortasında sulama yapıyor

    Gaziantep galibiyeti Fenerbahçe'ye moral oldu

    Camiye saldırıya büyük tepki

    ABD'nin güneyindeki fırtınalarda 9 kişi öldü, binlerce kişi elektriksiz kaldı

    Amasra'da patlamaya ilişkin fezleke hazırlandı: 4 yöneticiye 1080'er yıl hapis cezası istendi

    Düzce depreminde hasar gören 2 lise lojmanı yıkılıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Hekimoğlu İsmail
    İlimdar Kaya

    Son olaylar Cumhur İttifakını sarstı
    Orhan Ali YILMAZ

    Türkiye’de “memur” olmak...
    Genel

    Uzatma kabloyla araç şarj edilmez
    Süleyman KÖSMENE

    Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Parti meftunu ile sohbet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    E-gazeteye abone olmak çok kolay
    Mehmet KARA

    Hazine yardımı ve israf
    Genel

    Demokrasi için demokrat medya şart

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.