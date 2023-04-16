Yaşı büyük küçükler

Her yaşın duyguları, davranışları vardır.

Olgunlaşma, yaşa uygun davranış kazanmaktır. Bu durum iradi adımlara ihtiyaç duyar. Tabii bir de konuya etki eden bilgi yeterliliği, aile ve sosyal çevre gibi faktörler vardır.

Yaşına, hizmetine hürmeten saygı duyulan nice insan, öyle kritik durumlarda gösterdikleri küçük, basit davranışlarla kendilerine olan saygınlığını kaybederler. İnsan, çevresinin ‘iyisin iyisin’, ‘fenasın fenasın’ etkenine açık bir yapıdadır. İyi bir insanı, çevrenin olumsuz veya etkisiz yaklaşımı kötü bir insan haline getirebilir. Bu kötülüğü bazen sosyal çevre iyi niyetle de yapar. Hukukunu bilmeyen muhakemesiz insanlar ehl-i hamiyeti dahi müstebit edebilir. Birilerindeki bir davranış problemi onun çevresiyle de alakalıdır. Tedavi etmeyen bir sosyal çevre hastalığı daha da arttırır. Onun için eleştirel hürriyeti olmayan bir ortamda sağlıklı insan yetişemez.

Gelişime açık olan bir insan etkileşimde olduğu insan guruplarında çok yönlü gelişir, olgunlaşır. Sağlıklı sosyal çevre, bünyesindeki insanların davranışlarını çok yönlü gözetir. Bu güveni, samimiyeti kazanamamış topluluklarda duygu gelişimi olmaz. İnsanlar birbirine karşı duyarsızlaşır. Duygu tedavisi kişide bir noksanlık görüldüğünde, ‘bu doğru değil.’ denilebilme ortamının sağlanması ile gerçekleşir. Bediüzzaman bunu, ‘kardeşinin omuzundaki akrebi göstermek’ benzetmesiyle ifade eder.

Yine Bediüzzaman, ‘mütevazı olmayan büyükleri büyük tanımayınız’ diyerek, kişiye hak ettiği davranışı sergilemenin bir sosyal sorumluluk olduğuna dikkat çeker. Yoksa ‘ağam, paşam diyerek’ veya ‘hayali insanlar’ oluşturarak ilişkileri geliştirmek, ne kendine ne de muhatabına iyilik anlamına gelmez. İnsan ilişkilerinde ifrat ve tefrite düşmeden, kişinin hakkını gözetirken, hak ve hakikatin hatırını kırmamak esastır. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, ne haydo diyerek kişiyi rencide etmek ve ne de haydar ağa diyerek abartmak doğru değildir. Haydar işin olması gerekenidir. Vesselam