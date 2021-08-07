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7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yıkım sanat gerektirmez

Sebahattin YAŞAR
07 Ağustos 2021, Cumartesi
Yaşıyor olduğumuz âlem, kazananlarla kaybedenlerin arenasıdır. Burada kazanmak, bir hayat amacıdır. Herkes, kazanmak ister. Amacına ulaşmak idealindedir. Kazanmak, belirlenen kurallara uymakla mümkündür. Belirlenen kurallara uyulmadığında ortaya çıkan netice ise, kaybetmektir.

Kimse kaybetmek istemez. Her insan kazanmak üzere planlar kendini. Kazanmak üzere çaba içinde olur. ‘Hayat faaliyet ve harekettir’ sözü çalışmanın bir hayat amacı olduğuna dikkatleri çeker.

Kazanmak, belirlenmiş bir amaç uğrunda ciddî bir çaba ister, oysa kaybetmenin böyle bir süreci yoktur. Hiçbir şey yapmamak, kurallara uymamak kaybetmek için yeterlidir. Oysa hayat, bir şeyler yapmak üzere planlanmıştır.

Fıtrat, faaliyeti iktiza eder. Faaliyetler zincirleme bir şekilde hayatı yaşanabilir kılar. Her duyu hayat varlığı için bir şeyler yapmayı gerektirir. Hiçbir şey yapmayan ölür. 

Güzellik emek ister, oysa çirkinliğin bir emek değeri yoktur. Hayat yıkmak değil, yapmak üzere planlıdır. Güzel yapmak, sanat değeri taşır. Oysa yıkmanın sanatı yoktur. Tahribin inceliği olmaz. Yıkmak kabalıktır, yapmak inceliktir. Nakış, ilmek ilmek bir dokumadır.

Yıkımda hikmet, anlam aranmaz. Bahçedeki yeşillikleri sulayan kanalın cetvelini açmamak bir şey yapmamak gibi dursa da aslında bütün bahçenin kurumasını netice veren bir eylemsizliktir. ‘Tahrip kolaydır’; kolaya, kaba insanlar talip olur. Bazen bir kelime, bir mimik koparır insanı hayattan. Yaşamak için, hayat için binler ip lâzımken, hayattan koparmak için bir ipin kopması yeterlidir. Bir ömür biriktirdiğini bir anda kaybetmek özensiz insanların bir özelliğidir. Yaşamayı bir sanat olarak ele alanlar, aldıkları her nefeste bir yüksek sanat icra ederler. Evet, güzel yaşamak bir sanattır, kelime kelime dokunan bir nakıştır. 

Yıkmanın, kaybetmenin bir sanat değeri yoktur. Yıllarca sanatlı, hikmetli emek harcanan bir mimarî yapı, bir iki saniyede yok edilir. O zaman yapmayı, tamiri hayat hedefi yapanların zorlu bir yolculukta olduklarını bilmeleri ve yola öylece çıkmaları gerekir.

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