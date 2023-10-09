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9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Zorunluluk mu sorumluluk mu?

Sebahattin YAŞAR
09 Ekim 2023, Pazartesi
''Zorunlu'' olmak ile “sorumlu” olmak aynı mıdır? “Zorunlusun” ile “sorumlusun” kelimelerinin çağrışımı insanda nasıldır?

Doğrusu insan ilişkilerinde zorunluluk içeren cümlelerin sahibi kim olursa olsun ve kime kurulursa kurulsun, rahatsız edici bir tesirat meydana getirir.

Yine insan ilişkilerinde vicdanı harekete geçirmeyen bütün gelişmeler olumlu bir neticeye dönüşmüyor. Yol açmadığınız yere altın değerinde nasihatleriniz de olsa taşıma yapamazsınız. Kurulacak cümlenin nasıl bir duygu zeminine ineceği, cümlenin içeriğinden daha önemlidir. 

Vakıa şu ki, içinde iradesi, tercihi, kabulü olmayan şey insana ağır gelir.

Her yaşın, konumun zorunlulukları/sorumlulukları farklıdır. Bazen o sorumluluklar zorunluluk gibi algılanır. Aradaki fark sorumlulukta kişinin iradesi, kabulü, onayı vardır ve neticeden sorumludur. Ama zorunlulukta sadece emir vardır, onun için neticeye de itiraz söz konusu olabilir. İnsan Rabbi dışında kimseden emir almak istemiyor. Zorunluluk cümleleri insana ağır geliyor. Soğukluk veren, itici kelimelerde şefkatsiz bir emir yatıyor.

Zorunlulukta soğukluk, sorumluluk da sıcaklık var. Kişi sorumluluğunda olan bir şeyi yaptığında bir iç huzur hisseder, neticeyi benimser. Sorumluluk süreci olgunlaştırır insanı. İnsan İlahi emirleri bir kul olarak zorunluluk değil, sorumluluk olarak görür. Verilen nimetlere bir şükürdür kul sorumluluğu. Böyle kulluğun içinde irade, kabul ve memnuniyet ve rıza vardır.

İbadet bir emr-i İlahidir. İnsan ibadetlere ‘zorunlu’ olarak ‘sorumlu’dur. Ama yapıp yapmamakta yine iradesi devrededir. Zaten imtihan denen şey de budur. İçinde şefkat, merhamet olan zorunlu emirler sıcak bir esinti ile insana ulaşır, aynı sıcaklıkta karşılık bulur. Oysa şefkatsiz emirler kimden gelirse gelsin insana ağır gelir, soğukluk verir. İnsan bu tür emirlere karşı kendini sorumlu hissetmez. Burada da yine kanun devrededir; fıtrat fıtri olmayanı reddeder.

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