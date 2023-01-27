Dördüncü küllî muarrif

Bir önceki yazımızda afaki delillerden üçünü izaha çalışmıştık. Bugün de, “Mesnevi-i Nuriye”de geçen “Vicdan-ı beşer denilen, fıtrat-ı zi şuur-u” izaha çalışacağız.

Bu vesileyle afaki ve enfüsi terimlerini de, kısaca tanımlamak istiyorum: Afaki; insanın dışında ve kainatta görüp müşahede edilen delillere denir. İnsanın kendi şahsında, iç aleminde gördüğü hissettiği delillere de, “enfüsi”, (dahili veya deruni) deliller denilmektedir. İnsanın kainat içindeki varlıktaki gördüğü delillere “afaki”, kendi şahsında müşahede veya hissettiği delillere “enfüsi” deliller denilir.

Ayet-i Kerimelerde her iki delil de, kastedilerek, “sizin yaratılışınız da ve yer yüzünde akıl sahipleri için ibret verici işaretler vardır” buyrulduğu gibi özellikle, “Ey akıl sahipleri ibret alınız” (Haşir, 2) emir kipiyle buyurulmaktadır.

Aslında; “Enfüsi/ dahili” delillerin anlaşılması daha kolaydır. Zira afakiye, sebepler arız olur fakat, enfüsi daha hususi ve safidir. Yalnız bunlar, haliyle bizzat şahsi tecrübe, gözlem ve hissetmeye dayanır. Ne yazık ki, insanların çoğu bundan gafildirler. Mesela: Bir ayet mealinde “Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden alakayı “mudğa” bir parça et haline getirdik. Bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık ve sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. (Mü’minun, 14)

Bedüzzamanın ifadesiyle “…İşte insan böylece Cenab-ı Hakkın en antika bir sanatıdır ve en nazenin bir mucize-i kudretidir ki, insanı bütün esmasının cilvelerine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musağğar suretinde yaratmıştır.” (Bediüzzaman, Sözler. s., 282)

Evet, Dördüncü Bürhan; “Bürhan-ı Enfüsi” Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zişuurdur. Üstat Hz. “Sizin elinizden gelirse beni, vicdanen tazip ediniz ve illa başka suretle azap, azap değil, benim için bir şandır” (Divan-ı Harbi Örfi) der. Ve Üstat devamla “Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelân-ı nümüvv der: “Ben sümbülleneceğim, meyve vereceğim.” Doğru söyler. Yumurtada bir meyelân-ı hayat var. Der: “Piliç olacağım.” Biiznillâh olur, doğru söyler. Bir avuç su, meyelân-ı incimad ile der: “Fazla yer tutacağım.” Metin demir onu yalan çıkaramaz” der.

İşte şu meyelanlar irade-i İlahiyeden gelen evamir-i Tekviniyenin tecellilerinin, cilveleridir. Zira herşey Kemale mütemayildir. Mesela, toprakların bitkilerin imdadına, bitkilerin hayvanların ve hayvanların insanların imdadına gönderilişini hiçbir münkir inkar edemez. İşte bunların her birerleri birer “delil-i enfüsi”dir.

Mevhum bir şey, hakikat-i hariciyeye mebde olamaz. “Akıl tatil-i eşygal etse de, vicdan sanii unutamaz” diyor Üstat Bediüzzaman. (Mesnevi-i Nuriye, s. 399)

Akıl gözünü kapasa da, vicdanın gözü daima açıktır. Üstad, vicdan zişuurdur diyor ve anasır-ı esasiye olan irade, zihin, his ve latifeden bahsediyor ki, bunların her birisinin karşılığı yaratılışın ali maksatları ve insanı kamili netice veriyor.

“Bu nükteleri bildikten sonra, şu bürhan-ı enfüsi olan vicdana müracaat et. Göreceksin ki, kalp bedenin aktarına neşr-i hayat ettiği gibi kalpteki ükde-i hayatiyet olan marifet-i Sanidir ki,…amal ve muyul-i müteşaibeye neşr-i hayat eder…” (Mesnevi-i Nuriye, s., 399)

Böyle bir vicdanın iman ile ihya olması da, şarttır. Yoksa merhum Akif’in dediği gibi, “Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;/ Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır” sözüne masadak olur.