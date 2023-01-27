"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Dördüncü küllî muarrif

Şemseddin ÇAKIR
27 Ocak 2023, Cuma
Bir önceki yazımızda afaki delillerden üçünü izaha çalışmıştık. Bugün de, “Mesnevi-i Nuriye”de geçen “Vicdan-ı beşer denilen, fıtrat-ı zi şuur-u” izaha çalışacağız.

Bu vesileyle afaki ve enfüsi terimlerini de, kısaca tanımlamak istiyorum: Afaki; insanın dışında ve kainatta görüp müşahede edilen delillere denir. İnsanın kendi şahsında, iç aleminde gördüğü hissettiği delillere de, “enfüsi”, (dahili veya deruni) deliller denilmektedir. İnsanın kainat içindeki varlıktaki gördüğü delillere “afaki”, kendi şahsında müşahede veya hissettiği delillere “enfüsi” deliller denilir.

Ayet-i Kerimelerde her iki delil de, kastedilerek, “sizin yaratılışınız da ve yer yüzünde akıl sahipleri için ibret verici işaretler vardır” buyrulduğu gibi özellikle, “Ey akıl sahipleri ibret alınız” (Haşir, 2) emir kipiyle buyurulmaktadır.

Aslında; “Enfüsi/ dahili” delillerin anlaşılması daha kolaydır. Zira afakiye, sebepler arız olur fakat, enfüsi daha hususi ve safidir. Yalnız bunlar, haliyle bizzat şahsi tecrübe, gözlem ve hissetmeye dayanır. Ne yazık ki, insanların çoğu bundan gafildirler. Mesela: Bir ayet mealinde “Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden alakayı “mudğa” bir parça et haline getirdik. Bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık ve sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. (Mü’minun, 14)

Bedüzzamanın ifadesiyle “…İşte insan böylece Cenab-ı Hakkın en antika bir sanatıdır ve en nazenin bir mucize-i kudretidir ki, insanı bütün esmasının cilvelerine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musağğar suretinde yaratmıştır.” (Bediüzzaman, Sözler. s., 282)

Evet, Dördüncü Bürhan; “Bürhan-ı Enfüsi” Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zişuurdur. Üstat Hz. “Sizin elinizden gelirse beni, vicdanen tazip ediniz ve illa başka suretle azap, azap değil, benim için bir şandır” (Divan-ı Harbi Örfi) der. Ve Üstat devamla “Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelân-ı nümüvv der: “Ben sümbülleneceğim, meyve vereceğim.” Doğru söyler. Yumurtada bir meyelân-ı hayat var. Der: “Piliç olacağım.” Biiznillâh olur, doğru söyler. Bir avuç su, meyelân-ı incimad ile der: “Fazla yer tutacağım.” Metin demir onu yalan çıkaramaz” der.

İşte şu meyelanlar irade-i İlahiyeden gelen evamir-i Tekviniyenin tecellilerinin, cilveleridir. Zira herşey Kemale mütemayildir. Mesela, toprakların bitkilerin imdadına, bitkilerin hayvanların ve hayvanların insanların imdadına gönderilişini hiçbir münkir inkar edemez. İşte bunların her birerleri birer “delil-i enfüsi”dir.

Mevhum bir şey, hakikat-i hariciyeye mebde olamaz. “Akıl tatil-i eşygal etse de, vicdan sanii unutamaz” diyor Üstat Bediüzzaman. (Mesnevi-i Nuriye, s. 399)

Akıl gözünü kapasa da, vicdanın gözü daima açıktır. Üstad, vicdan zişuurdur diyor ve anasır-ı esasiye olan irade, zihin, his ve latifeden bahsediyor ki, bunların her birisinin karşılığı yaratılışın ali maksatları ve insanı kamili netice veriyor. 

“Bu nükteleri bildikten sonra, şu bürhan-ı enfüsi olan vicdana müracaat et. Göreceksin ki, kalp bedenin aktarına neşr-i hayat ettiği gibi kalpteki ükde-i hayatiyet olan marifet-i Sanidir ki,…amal ve muyul-i müteşaibeye neşr-i hayat eder…” (Mesnevi-i Nuriye, s., 399)

Böyle bir vicdanın iman ile ihya olması da, şarttır. Yoksa merhum Akif’in dediği gibi, “Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;/ Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır” sözüne masadak olur. 

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Adana kitap fuarı notları

    Tek yüzükten nereye?

    'Altılı Masa'nın 9 saatlik 11. toplantısından önemli mesajlar: Somut hedef, politika ve projeleri 9 ana başlıkta topladık

    Tatil için gelen Fransız Anthony, Müslüman olarak “Muhammed Mehdi” ismini aldı

    Eczacılar tükenme noktasına geldi

    Süt üreticisi iyice bezdi

    Tatilde çocukların bağışıklığını koruyun

    Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nde de kuraklık alarmı

    Meteoroloji: Yurt genelinde sıcaklık düşecek - İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya 'sel' uyarısı

    Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi

    İsveç'teki Müslümanlardan ve Yahudilerden, Kur'an'a saldırıya ortak tepki

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya bugün 55 füze fırlattı, 47’si imha edildi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

    İşgal, cinayet, katliam ve zulüm... İsrail güçleri Batı Şeria'daki 9 Filistinliyi daha öldürdü!

    Afyonkarahisar'da da su seviyesi "kritik" eşikte!

    AYM, HDP'nin başvurusunu reddetti

    Malavi'de kolera salgını alarmı: Ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi

    'Kur'an'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır' - 'Dağınıklık, İslam düşmanlarının pervasızca hareket etmesine sebep oluyor'

    Lübnan'daki liman patlamasıyla ilgili tutuklu kimse kalmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya ''Fidanlık'' çıktı - ''Hür Nesillerin Gür Sesi''
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonlara en iyi cevaplar yine Avrupa’dan
    İbrahim ERSOYLU

    Gerilimli seçim süreci
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset topuzu mu, Nur mu?
    İbrahim Aktaşcı

    Beni bu güzel havalar mahvetti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
    Faruk ÇAKIR

    Köy yangınlarına çare yok mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritasını kim çizecek?
    Ahmet Cemil Çökren

    Tarık ve dirilme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.