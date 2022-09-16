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16 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Eğitimimiz ve gençlerimiz

Şemseddin ÇAKIR
16 Eylül 2022, Cuma
Malum okullarımız bu hafta eğitime ve öğretime başladı.

Milletimiz, âlem-i İslam ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Saniyen; bu hayatî hadisenin en başarılı şekilde icra edilebilmesi için gerekli usullerinin bilinip uygulanma mecburiyeti vardır. Yoksa emekler heder olur.

Üstelik de, ani ve hayvanî hazlar uğruna gençliğin ebedi saadeti mahvolur. Hatta “istikbalimizin teminatı” dediğimiz gençler, Allah korusun istikbalimizin tahribatı olurlar.

Peygamberimiz (asm)’ın “Ben muallim olarak gönderildim.” hadis-i şerifinden de anlaşıldığı üzere, bir Müslüman için en büyük hareket ve hararet noktası bilgi olmalıdır. Geriye en geçerli metotla bu nimete vasıl olmak kalır. Yine onu da Peygamberimiz (asm)’ın halinden ve onun eğitim kurumlarından almalıyız ki; o eğitimin neticesi, cihan hakimiyetini ve ebedî saadeti kazanmak olmuştur. Bu gerçeği Bediüzzaman Hazretleri: “Ey eski çağların, cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin ahfadı olan vatandaşlarım ve kardeşlerim!” diye hulasa eder. Bu eğitim öyle iksirli bir hadisedir ki, Hz. Ömer (ra) gibi bir şecaat dehasını; canavarlıktan, adaletin şâhikasına ulaştırmıştır.

Bu eğitim meselesinde en bariz örneğimiz de, yine Rasulullah Aleyhisselam Efendimiz’dir. O zat-ı mübareğin (asm) hal ve etvarı, eğitim alanında da kurum olarak “Ehli suffe”si mevcuttur. Demek, “Hâlî eğitim olmadan âlî eğitim olamaz.” Onun için  “Lisan-ı hal [yaşayış], lisan-ı kàlden [sözle söylemekten] daha nâtıktır [etkilidir].” denilmiştir. O halde eğitimi ve öğretimi beraber vermek gerekir. Fakat, maalesef okullarımızda öğretim olsa da eğitim yoktur. 

“Eğitim nedir?” denilirse: “Davranış maksatlı bilgidir.” diyoruz. “Bu davranış nedir?” denilirse, cevabımız “Ahlâktır.” olacaktır. Peki “Ahlâk nedir?” denilirse cevabımız “Allah’ın ve onun Resulünün (asm) ahlâkıyla ahlâklanmaktır. Bediüzzaman Hazretleri bir yavrunun annesinin şefkatli tokadından sonra, yavrunun yine annenin şefkatli sinesine ve kucağına atılmasını misal verir. 

Bir eğitimci için olmazsa olmazlar şunlardır:

1. Şefkatle eğitmek.

2. “Hikmetle idare etmek” demek olan; öğrenciyi ikna ve tatmin etmek.

3. Değişik ihtimalleri göz önüne alarak tedbir almayı öğretmektir. 

Bir de buna bağlı olan tâli etkenler:

a. Eğitimcinin fikirlerinde isabet.

b. Mevzularında münasebet ve

c. Davranışlarında samimiyettir.

Bunlara uymayan öğretmenlik yapmamalı. Bilâkis onlar neslimizin temiz fıtratını da bozar, ebedî hayatını da mahveder. Onun için Bediüzzaman; “Âlim-i mürşid, koyun olmalı; kuş olmamalı. Koyun, kuzusuna süt; kuş, yavrusuna kay verir.” diyor. Bu bakımdan iyi eğitim için en bariz rol model de, Fahr-i Cihan (asm) Efendimizdir.

O halde her meselede olduğu gibi burada da; bu milletin inancı, milli harsı, örfleri ve âdetleri gibi bir milleti millet yapan unsurlar esas alınmalıdır. Yine gençlere Üstad’ın: “Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefîhâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz! Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır!” diyor. Bu sözlerin gençliğimize hatırlatılıp ihtar edilmesi artık elzem hale gelmiştir. 

Yoksa Allah korusun “ba’de harabi’l-Basra” olabilir. Bunun da, yine en pratik yolu; sünnete ittibâdır. Hiçbir çocuk okul kapısından geri dönmemeli, orada annenin şefkatini babanın himmetini görmelidir. Aklen, mantıken ve vicdanen tatmin edilmeli. 

Bu ideallerin; efradını câmi ağyarını mani en güzel formülleri de, Risale-i Nurlardır vesselâm.

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