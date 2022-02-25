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25 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 53

Gençler, ateizm ve intihar

Şemseddin ÇAKIR
25 Şubat 2022, Cuma
Ateizm; her şeyin anlamını yitirme halidir. Hayatla ölüm arasında artık bir fark kalmamıştır.

Bu gibiler için: “Teselliden nasibi yok, hazan ağlar baharlarında.” denir. Cenab-ı Hak böyle hatalardan neslimizi ve gençliğimizi korusun, âmin!

Geçenlerde maalesef intihar eden bir gencimiz, önceden hazırladığı mesajında intihar sebebinin aslında “ateizm” olduğunu dolaylı olarak söylemiş oldu. O halde gençliği ateistlerden muhafaza etmeliyiz.

 Ateizm hayatın anlamını çözemez. İman ise imkândır; çözümdür ve çaredir. Bir mü’min için imkânsızlık söz konusu değildir. 

Çünkü o, “Âlîm-i Külli Şey ve Kadîr-i Külli Şey” olan Zata inanmıştır. Neden intihar etsin? Cenab-ı Hak bir şeyi dünyada vermezse ahirette verecektir. İnsan niçin intiharla o imkânı tepsin ki?

Gelelim, dünyadaki intihar olayları istatistiğine:

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, intihar vak’alarının en çok meydana geldiği ülkenin, her 100 kişiden 48’inin canına kıydığı Rusya olduğu haberlerde (11 Eylül 2021) yer almıştır. Türkiye ise intihar olayları sıralamasında dünyada 100. sıradadır. (8 Kasım 2019 tarihli yayınlar)

Gençlerde intiharın ise; dindarlığın değil “ateizmin” bir sonucu olduğu yine istatistiklerle sabittir.

Ateistlerde intihar oranları, dine inananlara kıyasla çok daha yüksektir. Bunun en büyük sebepleri ise; dinlerdeki sabır telâkkileri, her şeyin bir anlamının olduğu inancı, hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağına ve nihaî adaletin gerçekleşeceğine dair inançlardır. Ateizm ise; insanı insanlıktan eden bir kör kuyudur. Demek küfür, insanın insanlık ayarlarını bozuyor.

Bir mü’min için intihar korkunçtur. Ateist için ise öyle değildir. Çünkü neticesi hiçlik olan bir hayat, ateiste göre yaşamaya değmez.

Evet öylesine ölüme endeksli bir hayatın –üstelik ölümün zamanı da belli değil–, adım adım asılmaya gitmekten ne farkı vardır ey ateistler siz söyleyin! Böyle bir insan hayattan zevk alabilir mi? Eğer öldükten sonraki dirilmeyi ve ahireti bilmiyorsanız ve bunu aklınız almıyorsa bir bilene ve ehline sorun!

Bediüzzaman, “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraiz ile ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.” diyor. Yine gençlerle sohbet ederken, bilmana; “Gidilsin, hastahanelerden, hapishanelerden, mezarlıklardan sorulsun! Hayatlarını gayr-ı meşrû yollarda geçirdikleri için oralara düştükleri görülecektir” diyor. 

Bir ateist, inançsızlığıyla hayatını hayvaniyet makamına indirmiş oluyor. Böyle bir hayat da insanı tatmin etmeyeceği için insan intiharı çare olarak görüyor.

Âyette: “Kalpler ancak Allah’a imanla (zikirle) tatmin olur” buyruluyor.

Gençleri kurtarmak isteyenin, önce bu ateizm belâsına çare bulması gerekir. Çünkü küfür, insanın bütün ideallerini öldürür.

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