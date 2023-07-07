Gençliğimizin iknası

Gençliğimiz (2)

Mesele fikir olsa işimiz kolaydır. Zira, hiçbir ideoloji ve inanç, gençliği ve insanlığı ilmen ikna konusunda Müslümanlar kadar avantajlı olamaz. Çünkü Bediüzzaman’ın da dikkat çektiği gibi; müsbet ilimlerin hükmettiği asırda Kur’an bütün hükümlerini akla tesbit ettirecektir, fennin hiçbir kesin isbatı yoktur ki, Kur’ân’ın kutsi gerçeklerine ters düşsün diye meydan okuduğuna göre mesele, gençliğin o hayvani his ve arzularını da aşarak akıl, mantık ve vicdanı onların üzerine çıkaracak çok derin imanî bilgiler vermek gerekir. O da, ancak Risale-i Nurlarla mümkündür. O halde topyekun bir Risale okuma seferberliği başlatmaya mecburuz.

Bu günlerde müşahedelerime göre artık insanımız kendini çocuğuna rehberlik etmekten aciz görüyor. Bu durum beni ziyadesiyle üzüyor. Halbuki Kur’ân-ı Kerim bu işin de metodolojisini veriyor. Mesela: Cenab-ı Hak tabaka-i avamı muhatap alıyor. Bir de bizim temel bir kaidemiz var, “İnsanların akıllarının miktarınca hitap etmek” diye. Yine Fahr-i Cihan Efendimiz de, “yürüyüşünüzü en zayıfınıza göre ayarlayın” buyuruyor. Biz bunların hangisine riayet edip çocuk veya gençlerimize uygulamaya çalıştık? Vakit ayırıp, onların derdiyle hemhal olduk?

Üstadın ifadesiyle çocuklarımızı terbiye-i İslamiye ile eğitip gençlerimizi ise ilmen tahkiki imanla tahkim edip, icabında azapla da tehdit etmemiz icap eder. Zira, Bediüzzaman laubalileri ruhsat ile okşamayıp, bilakis azimetle ikaz etmemizi tavsiye eder. O halde çocuğunu rahatsız etmemek için sabah namazına kaldırmayan ebeveynlerin kulakları çınlasın. Artık gençlerin de bakış açılarını değiştirmemiz lazım.

Mesela: Bediüzzaman da, bilmana gençlik katiyyen elinden çıkacak nasıl yaz güze ve kışa tebdil olduğu gibi senin gençliğin de elinen çıkacak der.

Yani, Yahya Kemal Beyatlı’nın dediği gibi:

“Bir merhaleden güneşle derya görünür,

Bir merhaleden her iki dünya görünür,

Son merhale öyle bir fasl-ı hazandır ki sürer,

Geçmiş gelecek cümlesi rü’yâ görünür.”

Yani, “Ba’de harabil Basra” durumuna düşmemeli. Körler sağırlar birbirini ağırlar kabilinden, gelin bu çocukları gafil ve cahillere teslim etmeyelim.

Yani bugünün gençliğini tevhit zaviyeli fen dersleriyle de eğitmeye mecburuz. Üstadın Kastamonu’daki gençlere siz öğretmenleri değil, fenleri dinleyin dediği gibi…

İşte bu en önemli sıkıntının da önüne kuvvetli bir iman-ı yakinî ile çıkılabileceğini, bütün tahşidatı bu hususa tahsis etmemizin gerektiğini kabule mecburuz.

Mesela: “Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı, beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus. Kâinat mescid-i kebirinde Kur’an kâinatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu vird-i zeban edelim.” (Sözler, 7. Söz) demeliyiz. Böylesine hayati zaruretlerden dolayı hükümetin, değil Risale-i Nura ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, gelecek dehşetli belalara bir set olsun.

Bu durum gösteriyor ki, bugünün en büyük handikabı geleceğimizin teminatı olan gençliğimizin zındıkanın kontrolü altına girme tehlikesidir. Gençlerde yeterli donanım olmadığı için ani ve fani hazlarının esiri olarak altın kupa içinde sunulan zehri farketmeyip ebedi hayatını felakete attığı gibi, memleketi, milleti ve insanlığı da atabilir.

Merhum Üstat şöyle der: “Elhâsıl: Gençlik gidecek... Sefâhette gitmiş ise, hem dünyada, hem âhirette, binler belâ ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle sû-i istimâl ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishânelere veya sefalethanelere ve mânevî elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz; hastahanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz.”

(Gençlik Rehberi)