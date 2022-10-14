İslâm’da dua

Öncelikle dua nedir? Dinî hayatımızda büyük bir öneme haiz olan dua; kulun bütün benliğiyle Allah (cc)’dan istek ve dilekte bulunmasıdır.

Arapça bir kelime olan “dua”nın sözlük anlamı; çağırmak, istemek ve yardım dilemektir. Buna; “Allah’a sunulacak talepleri fiilî, kavlî veya yazılı olarak ifade etmek” de denilmektedir. Bu tanımdaki “fiilî” tabirini Üstad Bediüzzaman’dan aldığımı özellikle belirtmek isterim; çünkü o, duayı başlıca “fiilî” ve “kavlî” diye ikiye ayırır. Hatta o, dua için: “Hâlî bir ubudiyettir.” der ve bir Arapça ibarede mealen; “Lisan-ı hal [hal dili] lisan-ı kàlden [sözden] daha etkilidir.” denilmiştir.

Böylece en güzel duanın da, lisan-ı hal ile olduğu anlaşılır. Eğer arslana bakılsa onun parçalamak, koyuna bakılsa onun otlamak, insana bakılsa da onun ibadet ve dua için yaratıldığı anlaşılır. Demek her şey, fıtratına uygun görevleri işlemekle yükümlüdür. Yoksa kanun-u fıtrat, cevab-ı red verir.

Hatta; “Allah’a yakınlaşıncaya kadar ibadet ediniz” (Hicr Suresi, 99) hükmü dahi bir ayet-i kerime hükmüdür ve ibadetin aslı dahi fiilî bir duadır.

Veliler için, “işlerini Allah (cc)’ya yaptıran bahtiyar kişiler” tanımlaması yapılır. Kainat vüs’atinde orduları olan o Zattan da, muhtaç olduğumuz her şeyin istenmesi beklenir.

Ayetlerde “dua”

Zaten Cenab-ı Hak da mealen: “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var.”, “Dua edin kabul edeyim.” buyuruyor. Dua ile ilgili ayetler Kur’ân-ı Kerim’de büyük bir yekün tutar. Mesela; iki yüz kadar ayet doğrudan doğruya dua konusundadır. Ayrıca tevbe ve istiğfar konusunda da, yine birçok ayet olup, dolayısıyla onlar da dua bahsi anlamına gelir.

O halde aklı başında bir insan böyle bir hazineyi elden kaçırmamalı. Bu açık taahhüt karşısında insanın “Ne duruyoruz? Duaya koşalım!” diyesi geliyor. Belki de kitapçılara sorulsa; “En fazla satılan kitaplar hangileri?” diye; bunların dua kitapları olduğu kanaatindeyim. Çünkü, bu dua fıtrî bir ihtiyaçtır.

Hadislerde “dua”

Dua konusu hadislerde de önemli bir yer tutmuş ve hadis mecmualarının bölümlerinden biri duaya tahsis edilmiştir. Hatta bu durum; bazı alimlerin dua bahsini, hadis ilminin bir bölümü şeklinde göstermelerine yol açmıştır. Mesela bu bölümde seher vakti, gece yarısı, Kadir Gecesi, namaz sonrası, ezanla namaz arası gibi önemli zamanlara da dikkat çekilmiş ve bunların hepsi de Rasulullah Aleyhisselâm efendimizin sözlerine, fiillerine ve kabullerine dayandırılmıştır. Hatta yatağa girerken, yataktan kalkarken ve def-i hacetle vs. dahi ilgili okunacak özel dualar vardır. Hülâsâ, hayatımız duadır.

Bugünün toplumu duaya her zamankinden daha muhtaçtır. Çünkü bu asırda fitneler, dost suretine hulûl eder; zaman Ahirzaman’dır. Süfyan’ın karakteri ve mahiyeti, ziyadesiyle yalancılığı ifade eder.

Rabbim bizlere makbul ve me’sur dualar ihsan etsin.

“Dua et, merak etme seni duyar yaratan!

Perde olmasın sakın! Masivayı çıkar aradan.”