Kutlular Abinin eğitimi

Bilindiği gibi pedagojik anlamda eğitim, davranış maksatlı bilgiler vermektir.

Türk eğitim sisteminde de, bu mevcud değildir. Ya ona göre kitap yoktur veya eğitecek adam yoktur. İkisi varsa da öyle efradını cami ağyarını mani mesajları yoktur. Yani bataklıkta balina yetişmez. Onun için Mehmet Kutlular Abi gibi örnek insanlar hep; “imalat hatası” olarak kabul edilir fakat, bu her şeye rağmen nasıl oldu?

Herkesin ittifakla Kutlular Abinin; mertliğinden, cesaretinden, istikamet ve sadâkatinden bahsettiğini görünce “Fazilet odur kim düşmanları dahi tasdike mecbur kalsın” sözünü düşündüm.

Ben de aynı şeyleri tekrarlamaktansa bir eğitimci olarak o gibi hasletlerin sebebini araştırayım dedim. Öyle ya madem sebepler dünyasındayız bunun da bir alt yapısı olması lâzımdır.

Bizzat kendisiyle ferden veya toplu olarak sohbetlerimizden edindiğim bilgiye göre, kendisi ilk okulu bile tam okumamış çünkü, bir nevi Üstad misali fıtratındaki cesaret ve hakperestliğinden olsa gerek arkadaşlarıyla anlaşamadıkları olmuş ve ilk okul muallimi kendisini takdir ettiğinden olsa gerek “Mehmet sen okula gelmesen de ben seni mezun ederim. Bunlarla kavga etmektense gelmeyebilirsin” demiş. Mehmet Kutlular Abi bu şartlarda diplomasını almış. Yani o sun’î eğitimi pek görmemiş. Fakat bu dürüstlük ve mertlik nerden geldi? Bu durum o fıtratına uyan eğitim ve öğretimi buluncaya kadar böyle devam etmiş. Risale-i Nurlar’ı tanıyınca tabiri caizse, nurunu gören hacıya dönmüş ve aradığını bulup ruhu sükûnet bulmuş. Artık gece gündüz Risale okumaya başlamış ve ben de çoğu zaman şahit oldum ki, ilim ehlini dahi eğitiyordu.

Demek niyeti halis idi ki, Cenab-ı Hak ona bir de Zübeyir Abi gibi bir muallim ihsan etmiş ve böylece Zübeyir Abinin rehberliğinde en halis ve safi şekilde tahsilini ikmal eylemiş.

Evet onun eğitimi katıksız bir Risale-i Nur eğitimidir. Zira ona, Külliyatta Üstadı bilmana, “Enbüyük ders hak uğrunda hayatı hakir görme dersidir” demişti. İşte bu gerçek Zübeyir Abi gibi onda da, tezahür etmişti. Böylece hayatını dâvâsına göre tanzim ettiği için gerçek bir dâvâ adamı olmuştur. Yani onun eğitimi heterojen (karışık) değil, homojen (safi, temiz) bir Risale-i Nur eğitimidir. Onun için “rol model” bir dâvâ adamı idi.

Eski yönetim kurulu başkanı İsmail Özdemir Bey, bir hatırasını şöyle nakletmişti: Tam 12 Eylül hışmının devam ettiği günlerdi ve gazetede, ikaz edici başlık ve yazılar çıkıyor, millet bizim gazeteyi okumak şöyle dursun, uzaktan bakmaya korkuyordu. Bir gün gazetenin merdivenlerinden inerken kendisine “Abi bu bir ihtilâl ve askerî rejimdir, biraz alttan alıp yumuşak olsak olmaz mı?” demiştim. Durup sert bir ifadeyle bana hitaben “İsmail biz ne günler için varız” demişti, diye nakletmişti. İşte Mehmet Kutlular istibdada böylesine karşı olan bir Demokrat olup, Demirel’in anayasayı ezbere bilmesi gibi oda Münâzarât’ı ezbere bilen bir şahsiyetti.

Kutlular ismini söyledikçe şu deyiş aklıma gelirdi:

“Hep hayret hayret diyorsun, hayret ne ki balam?/ Ha gayret gayret diyorsun gayret ne ki balam?/ Madem kutlu hedefler mutlu yarınlar var/ Düşelim yollara zahmet ne ki balam” denildiği gibi en zor şartlarda Şubatın soğuğuna rağmen dâvâsını ve binasını ayağa kaldırdı.

Bu vadide çok şeyler söylenebilir, fakat benim bu meselede diyeceğim en önemli itirafım; onun cemaatimizin istikametini muhafaza etmesidir. Zira bu hiçbir madde ile izah edilmez. Çünkü; Efendimiz (asm) “Hut Sûresi beni ihtiyarlattı” demiştir. Cenab-ı Hak orada -Emrolunduğun gibi dosdoğru ol- buyuruyor. Kutlular Abinin endişesi de istikameti muhafaza etmek idi. Rabbim bu endişe ve istikameti bütün kardeşlerimize ihsan etsin!

Cenab-ı Allah razı olup rahmet ve mağfiret edip cemaatimize de, sıhhat afiyet ve istikamet vererek bizi ittihad-ı İslâmla saadeti dareyne mazhar eylesin.

Bu vesileyle cemaatimize taziyetlerimi arz ediyorum.