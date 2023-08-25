"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Müessir-i Hakikî - 2

Şemseddin ÇAKIR
25 Ağustos 2023, Cuma
Yani şu kâinatın mevti mümkündür. “Çünkü bir şey kanun-u tekamülde dahil ise o şeyde alaküllihal neşv ü nema vardır.

Neşv ü nema ve büyümek varsa ona alaküllihal bir ömr-ü fıtri vardır. Ömrü-ü fıtrisi var ise alaküllihal bir ecel-i fıtrisi vardır. Gayet geniş bir istikra ve teşebbüs ile sabittir ki, öyle şeyler mevtin pençesinden kendini kurtaramaz. Evet, nasıl ki insan küçük bir âlemdir yıkılmaktan kurtulamaz. Âlem dahi büyük bir insandır, o dahi ölümün pençesinden kurtulamaz.” (29. Söz, İkinci Maksat)

“Elhasıl dünyanın mevti mümkündür” diye hükmünü, bütün nas ve mantık kuralları muvacehesinde vermiştir ve bu meselede, edyan-ı semaviye (semavi dinler) gibi, fıtrat-ı selime ve kâinattaki tebeddülât ve tegayyürâtları da, müttefikan deliller olarak göstermiştir.

Demek Bediüzzaman olmak, öyle kolay bir hadise değil. Bu ünvanı o bihakkın hak etmiştir. Netice olarak o inkarcı fikirlerin her birine Üstaddan geniş muhtevalı delilleri sunmak isterim fakat, mekân darlığından beni mazur görün. Yine de bir kısmına kısa işaretle hülasa etmek istiyorum.

3-Haşr-i cismani meselesinde ise yine o “çürümüş kemikleri kim diriltecek” sorusuna, hiç yoktan yaratan Allah (cc) diriltecek ve bir komutanın bir boru sesiyle neferatı topladığı gibi, Allah da İsrafil’in (as) borusu ile o zerratı asker misal bir emirle toplamaya muktedir olduğunu Haşir Risalesi olan Onuncu Söz’de izah, isbat ve münkirleri iskat etmiş, susturmuştur.

İşte bugün de, Risale-i Nurdan haberi olmayan, oryantalist veya Batının şarkiyatçılarından etkilenenler, benzer nakaratları seslendirmeye, sosyal medya ayağı ile de devam ediyorlar. Biz yine onları her derde layık devayı Kur’an-ı Kerim’den ihsan eden Rabbimizin lütfuyla yazılan, Risale-i Nurlara havale ederek, bu tür çürütülmüş nazariyelere prim vermeyeceğiz. Bir mukallitlik uğruna küfre kuvvet vererek iman küfür mücadelesinde meseleyi imanın aleyhine sebep olacak boyutlara taşımalarına fırsat vermeyip engel olmak için bu hakikatleri neşretmeyi de, bir Nur talebesi olarak en önemli görevimiz addediyoruz. 

Ezcümle: Bir kere Bediüzzaman’ın da dediği gibi, azlık çokluk, büyüklük küçüklük, güçlü ve zayıflık, bize göredir ve bunlar, göreceli, izafi mefhumlardır. “Allah (cc) için, cüz’iyatla külliyâtın, azla çoğun, küçük ve büyüğün farkları yoktur. Ancak O, imtihan olarak mahlukatı yaratırken, sebepleri, izzetini vikaye için “şart-ı adi” olarak yaratmıştır, te’sir-i hakiki için değil. Yani bu sebep, bu müsebbebe (neticeye) yetmediğine göre, -çünkü sebep aceze, sonuç mucizedir- o halde buna hakiki bir müsebbip lazımdır. Yani bir incir ağacı kendisi çamur yeyip, süt ve bal konservelerini bize sunmaktan aciz olduğundan, bir tavus kuşunun harikalığı basit kabuğun kırılmasıyla olamaz ve mucizevi bir kudrete dayandığını lisanı haliyle bize ilan ediyor.

Demek boğulanlar, adi sebeplerden kurtulup âlî Müsebbib-ül Esbaba (sebepleri yaratana) ulaşamadıklarından, o adi sebeplerde boğularak, kendilerini de adileştirmişlerdir. Yani böyle bir imtihan karşısında kafasızların kafası karışıp, meyveyi odundan, gülü dikenden, yaratmayı insandan beklemişlerdir. Onlar sineklerin örümcek ağına takılıp kalması gibi bu sebepler ağında bocalarken, feraset ve basiret sahibi Mü’minler arı misali esbabı delip geçmişler, ab-ı hayat balını ve saadet-i ebediyeyi hak etmişlerdir.

Bu kanun-u külliyeye sadece katı, ruhsuz maddeler değil, sosyal ve siyasi hayattaki dahilerin de içinde bulundukları en girift ve şeffaf hadiseler de dahildir. Onun için Üstat “Zaten ben nasıl tabiatı, icat itibariyle inkar ediyorum ve Risale-i Nur bunu kat’î ispat etmiş. Öyle de beşeri gurura, enaniyete, firavunluğa sevk eden iktidarı da, tabiat gibi inkâr ediyorum” demektedir. (Emirdağ Lahikası ıı. 93)

Demek her şeyi iktidardan zannedip Allah’ın kudret ve hikmetini yok saymak, şirki işmam etmektedir. Çünkü Cenab-ı Hak “Allah’ın izni olmadıkça, başa hiçbir musibet gelmez (Tegabün, 11) buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna göre bizi yaban ellere bırakmaz ve herkes ettiğini, yani kaderini çeker.

Demek herşeyi iktidarda arayanların akılları göz ve kulaklarına inmiş, onlar ise maneviyatta kör ve sağırdır.

Elhasıl “Tahakkuk etmiş hakaiktendir ki tesir-i hakiki yalnız ve yalnız Allah’ındır” (İşârâtü’l-Îcâz, s.82) Vesselam.

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda fiyatları iki katını geçti

    Düştü mü, düşürüldü mü?

    Bu çocuklar nasıl okuyacak?

    Okul masrafları yüzde 100 zamlandı

    Filistin, basına yansıyan 'işgal' planını kınadı

    Müslüman olan Güney Afrikalı rahip: İslam ailesinin bir üyesi olmaktan büyük şeref duyuyorum

    Çanakkale - Biga'da ağaçlık alanda yangın çıktı

    Beşiktaş, Dinamo Kiev'le karşılaşacak

    Ukrayna Kırım’da hata yaptı

    TCMB politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı

    Pakistan'da 3 haftada 100 bin kişi tahliye edildi

    36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu

    Ukraynalı Sanatçı Vikaetta Liepikvilt Özmut Müslüman oldu

    Sudan'da çatışmalar durmuyor - Açlık krizinden en çok çocuklar etkilendi

    İhale kanunu Saraya işlemiyor

    Schaumburg-Muller: Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanması için yasal seçenekler bulunuyor

    Japonya, 17 günde 7800 ton radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltacak

    Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

    Çanakkale'deki yangınının başladığı anlar görüntülendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yasakçı kafaya bir AYM şamarı daha
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden masumlar da musibetlere maruz kalıyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rıza Nur’un Lozan tesbitleri
    İbrahim Aktaşcı

    Vertigo
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “sosyal” devletimiz, bir de şu “mülteci” politikamız…
    Risale-i Nur'dan

    Bu âlem fânîdir, fakat bâkî meyveler veriyor
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ittihadı nasıl tahakkuk edecek?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Düzensiz göçle mücadele” perdesinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.