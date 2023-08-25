Müessir-i Hakikî - 2

Yani şu kâinatın mevti mümkündür. “Çünkü bir şey kanun-u tekamülde dahil ise o şeyde alaküllihal neşv ü nema vardır.

Neşv ü nema ve büyümek varsa ona alaküllihal bir ömr-ü fıtri vardır. Ömrü-ü fıtrisi var ise alaküllihal bir ecel-i fıtrisi vardır. Gayet geniş bir istikra ve teşebbüs ile sabittir ki, öyle şeyler mevtin pençesinden kendini kurtaramaz. Evet, nasıl ki insan küçük bir âlemdir yıkılmaktan kurtulamaz. Âlem dahi büyük bir insandır, o dahi ölümün pençesinden kurtulamaz.” (29. Söz, İkinci Maksat)

“Elhasıl dünyanın mevti mümkündür” diye hükmünü, bütün nas ve mantık kuralları muvacehesinde vermiştir ve bu meselede, edyan-ı semaviye (semavi dinler) gibi, fıtrat-ı selime ve kâinattaki tebeddülât ve tegayyürâtları da, müttefikan deliller olarak göstermiştir.

Demek Bediüzzaman olmak, öyle kolay bir hadise değil. Bu ünvanı o bihakkın hak etmiştir. Netice olarak o inkarcı fikirlerin her birine Üstaddan geniş muhtevalı delilleri sunmak isterim fakat, mekân darlığından beni mazur görün. Yine de bir kısmına kısa işaretle hülasa etmek istiyorum.

3-Haşr-i cismani meselesinde ise yine o “çürümüş kemikleri kim diriltecek” sorusuna, hiç yoktan yaratan Allah (cc) diriltecek ve bir komutanın bir boru sesiyle neferatı topladığı gibi, Allah da İsrafil’in (as) borusu ile o zerratı asker misal bir emirle toplamaya muktedir olduğunu Haşir Risalesi olan Onuncu Söz’de izah, isbat ve münkirleri iskat etmiş, susturmuştur.

İşte bugün de, Risale-i Nurdan haberi olmayan, oryantalist veya Batının şarkiyatçılarından etkilenenler, benzer nakaratları seslendirmeye, sosyal medya ayağı ile de devam ediyorlar. Biz yine onları her derde layık devayı Kur’an-ı Kerim’den ihsan eden Rabbimizin lütfuyla yazılan, Risale-i Nurlara havale ederek, bu tür çürütülmüş nazariyelere prim vermeyeceğiz. Bir mukallitlik uğruna küfre kuvvet vererek iman küfür mücadelesinde meseleyi imanın aleyhine sebep olacak boyutlara taşımalarına fırsat vermeyip engel olmak için bu hakikatleri neşretmeyi de, bir Nur talebesi olarak en önemli görevimiz addediyoruz.

Ezcümle: Bir kere Bediüzzaman’ın da dediği gibi, azlık çokluk, büyüklük küçüklük, güçlü ve zayıflık, bize göredir ve bunlar, göreceli, izafi mefhumlardır. “Allah (cc) için, cüz’iyatla külliyâtın, azla çoğun, küçük ve büyüğün farkları yoktur. Ancak O, imtihan olarak mahlukatı yaratırken, sebepleri, izzetini vikaye için “şart-ı adi” olarak yaratmıştır, te’sir-i hakiki için değil. Yani bu sebep, bu müsebbebe (neticeye) yetmediğine göre, -çünkü sebep aceze, sonuç mucizedir- o halde buna hakiki bir müsebbip lazımdır. Yani bir incir ağacı kendisi çamur yeyip, süt ve bal konservelerini bize sunmaktan aciz olduğundan, bir tavus kuşunun harikalığı basit kabuğun kırılmasıyla olamaz ve mucizevi bir kudrete dayandığını lisanı haliyle bize ilan ediyor.

Demek boğulanlar, adi sebeplerden kurtulup âlî Müsebbib-ül Esbaba (sebepleri yaratana) ulaşamadıklarından, o adi sebeplerde boğularak, kendilerini de adileştirmişlerdir. Yani böyle bir imtihan karşısında kafasızların kafası karışıp, meyveyi odundan, gülü dikenden, yaratmayı insandan beklemişlerdir. Onlar sineklerin örümcek ağına takılıp kalması gibi bu sebepler ağında bocalarken, feraset ve basiret sahibi Mü’minler arı misali esbabı delip geçmişler, ab-ı hayat balını ve saadet-i ebediyeyi hak etmişlerdir.

Bu kanun-u külliyeye sadece katı, ruhsuz maddeler değil, sosyal ve siyasi hayattaki dahilerin de içinde bulundukları en girift ve şeffaf hadiseler de dahildir. Onun için Üstat “Zaten ben nasıl tabiatı, icat itibariyle inkar ediyorum ve Risale-i Nur bunu kat’î ispat etmiş. Öyle de beşeri gurura, enaniyete, firavunluğa sevk eden iktidarı da, tabiat gibi inkâr ediyorum” demektedir. (Emirdağ Lahikası ıı. 93)

Demek her şeyi iktidardan zannedip Allah’ın kudret ve hikmetini yok saymak, şirki işmam etmektedir. Çünkü Cenab-ı Hak “Allah’ın izni olmadıkça, başa hiçbir musibet gelmez (Tegabün, 11) buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna göre bizi yaban ellere bırakmaz ve herkes ettiğini, yani kaderini çeker.

Demek herşeyi iktidarda arayanların akılları göz ve kulaklarına inmiş, onlar ise maneviyatta kör ve sağırdır.

Elhasıl “Tahakkuk etmiş hakaiktendir ki tesir-i hakiki yalnız ve yalnız Allah’ındır” (İşârâtü’l-Îcâz, s.82) Vesselam.