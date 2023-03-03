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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Musibet ve mükâfat denklemi

Şemseddin ÇAKIR
03 Mart 2023, Cuma
Üstad Bediüzzaman, “Musibet bir cinayet-in neticesi mükafatın mukakaddimesidir” diyor. Demek bu bir ilâhî kanundur ve ilâhî adalet hayat-ı içtimaiyede (sosyal hayatta) böyle tahakkuk ediyor.

Evet, musibetlerin, cinayetlerin neticesi olduğunu bu depremle ayan beyan gördük.

Şimdi “Biz bu arada hangi noktadayız?” sorusunun cevabını merak ediyoruz. Bu sorunun cevabı da, yine bir başka ayet-i kerimededir: “Sizlere musibet gelince zalimlere münhasır kalmaz umumunuza gelir.” (Etfal suresi, 25)

Anlayabildiğimiz hikmetlerden bazıları:

1- Musibet umumi olduğuna göre bu, ekseriyetin hatasını ifade eder.

2- İslâm’ın “Emr-i bil maruf ve nehy-i ani’l-münker” emrine uyulmadığı, tezahür etmiştir.

3- Şayet sadece zalimlere münhasır kalsa imtihan sırrı bozulmuş olurdu.

Bir de, “Kuluna zulmetmez Hüda’sı” hakikatine de inancımız tamdır. Yani musibetlerin ve zulümlerin,  insanların cinayetlerinden kaynaklandığını bilinir. Başta tarihte zalimlerin başlarına gelen felaketler de bu inancımızın delilleridir ki; bunlar arasında Nuh tufanını, Firavun’u ordusuyla Kızıldeniz’in yutmasını, Ad ve Semud kavimlerinin felaketlerini ibret levhaları olarak zikredebiliriz. Hatta merhum Mehmet Kutlular ağabey 1999 depreminin bir sebebinin “başörtüsü zulmü” olduğunu söylemişti. Evet o zamanlar ben de Harran Üniversitesinde hoca idim. Beni de, başörtülülere ceza teklif etmedim diye üniversiteden atılacaklar listesine yazmışlardı. Sağolsun bir arkadaş beni savunmuştu, savundu diye onu atmışlardı. Ben kalben ve vicdanen azap çektiğim için o zamanlarda o arkadaşa maddi ve manevi yardıma çalışmıştım. Maşaallah o arkadaş Risale-i Nur’a hayli vâkıftı, Risale-i Nur’un kriterlerine göre yaptığı savunma, savcının hayranlığını celbetti ve istisnai olarak mahkeme kararı ile geri dönmüştü. Onun ismini, rızasını almadığım için yazamadım. Evet biz bunları iliklerimize kadar yaşadık, nasıl unutalım? Şimdi bir de bugüne bakınız, “Başörtüsü anayasayla teminat altına alınsın” diye siyasi partiler yarışa girdiler. Bir de o zaman imam hatiplilere engel çıkaranlar vardı. İşte bunlar hep birer ibret! Bu dahi bir, “musibet sonucu saadet” değil mi? İnşaallah daha neler göreceğiz neler.

Aslında bazen felaket, sudan daha iyi bir temizleyicidir, hiç leke bırakmaz. Üstelik günahları dahi silip manevi temizlik yapar. 

Mesela: Ölenlerin şehit olması, zayi olan mallarının sadaka vs gibi günahlarına kefaret olması  gibi ki, bu gibi rahmet cihetleri Cenab-ı Hakk’ın “Erhamürrahimin” olmasının gereğidir. Şimdi sami makamındaki zat: “Tamam bunlar imanın gereğidir, kabul de, bu denklemin öbür kanadı olan maddi mükafatlar tarihte gerçekleşmiş midir?” diye soruyor kanaatindeyim. Yani, -Allahu a’lem- “Günümüzde onlara münasip veya muvazi neler olabilir?” diye soruyor olabilir. Bunu da sonraya bırakalım.

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