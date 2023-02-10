"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Vahdetü’l-Vücud - 2

Şemseddin ÇAKIR
10 Şubat 2023, Cuma
(Geçen haftadan devam)

Meraya-i mevcudatta tecelli-i Esma ve sıfatı, yalnız zevkten anlaşılır birer hakikat iken dıyk-ı elfaz sebebiyle uluhiyet-i sariye ve hayat-ı sariye tabir ettiler. Ehl-i fikir, o hakaik-ı zevkiyeyi nazarın mekayisine sıkıştırdığından çok evham-ı batılaya menşe oldu.

Maddeperver hükemâ ve zaifü’l - itikad ehl-i nazarın vahdetü’l-vücudu ile evliyanın vahdetü’l-vücudu, tamamen birbirinin zıddıdır. Beş cihetten fark vardır:

Birincisi: Muhakkikin-i sofiye (...) onun hesabına kainatın vücudunu inkar etmişler. Hükema ve zaifü’l itikat olanlar; maddeye o kadar hasr-ı nazar etmişler ve müstağrak olmuşlar ki, (...) kainat hesabına haşa ulûhiyetten istiğna etmek derecede tarik-i müteassifeye girmişlerdir.

İkincisi: Muhakkikîn-i sofiyenin Vahdetü’l-Vücud’u, vahdetü’ş-şuhudu tazammun eder; ikincilerin, vahdetü’l-mevcudu tazammun eder.

Üçüncüsü: Birincilerin mesleği zevkîdir; ikincilerin nazaridir.

Dördüncüsü: Birinciler evvelen bizzat Hakk’a, nazar-ı tebeî olarak halka bakarlar; ikinciler, evvelen ve bizzat halka bakarlar.

Beşincisi: Birinciler Hüdaperesttirler, ikinciler hodperesttirler.

Eynessera minessüreyya  [yer nerde gök nerde?] (Mesnevi-i Nuriye, s.401-403)

Vahdet-i Vücud’da başlıca iki durum söz konusudur:

1. Allah hesabına kainatı inkar edenler.

2. Kainat hesabına Allah’ı (cc) inkara kadar gidenler. İşte Üstad bu gibi haller için: “Vahdet-i vücut bir: Bir meşrep, bir hal ve bir nakıs mertebedir.” diyor. Fakat ona girenlerce, zevkinden dolayı en münteha mertebe zannedilmiştir.

Evet! Cadde-i Kübra’da olan Sahabe, Tabiîn ve asfiyalar “Hakaikü-l eşya sabitetün” [eşyanın varlığı sabit bir hakikattır]. Ve yine: “Leyse kemislihi şey’ün” [Allah’a emsal ve benzer hiçbir şey yoktur] demişler. Ehl-i Sünnet’in itikadı da budur ve gerisi bid’attır ve dalâlettir. Cenab-ı Allah’ın mahlukatla alakası hâlıkıyettir. Vahdet-i Vücud’çuların dediği gibi, mevcudat; evham ve hayalât değidir. Haliyle, görünen eşya dahi Cenab-ı Hakk’ın âsârıdır. “Heme ost” değil, “Heme ezost”tur. Yani –hâşâ– o değil, ancak ondandır. Yani; hadisat ayn-i kadim olamayıp helâkete maruz olduğu için, Vahdet-i Vücud meşrebi en uygun meşrep olamaz.

Vahdet-i Vücud meşrebi; Esma’nın tecellisi olan mevcudatı yok saymakla, hataya düşer. Halbuki Cenab-ı Hakk’ın bütün esmasıyla hakiki bir surette tecellisi ve bütün eşyanın onun icadıyla bir vücud-u arazîsi vardır. O vücut gerçi Vacibü’l-Vücud’un vücuduna nispeten gayet zayıf ve kararsız bir zıll veya gölgedir. Fakat hayal veya vehim de değildir.

Cenab-ı Hak “Hâlık” ismiyle vücut veriyor, o vücudu bir müddet idame ettirip sonra “El-Kahhâr” ismiyle helak ediyor. Onun için burada bahsedilen ‘vücut’a “hakiki” değil, “arızî” veya “muvakkat” vücut denilmesi gerekir. 

Mesela; “Rahman” ismi Rezzak burcunda bir alemdir ve rızka muhtaçları ister. Yani hakiki bir dünyada rızka muhtaç hakikatli zîruhları ister. Öyle de “Rahîm” de, merhamet için hakiki bir cenneti ister.

“Cadde-i kübrâ, elbette velâyet-i kübra sahipleri olan Sahabe ve Asfiyâ ve Tabiîn ve Eimme-i Ehl-i Beyt ve Eimme-i Müçtehidînin caddesidir ki doğrudan doğruya Kur’ân’ın birinci tabaka şakirdleridir.” (Mektubat, On Sekizinci Mektub, İkinci Mesele s.138)

Mezkur mahzurlarına rağmen İbn Arabî “Vahdet-i Vücud”u en yüksek mertebe telakki ettiği gibi ehl-i aşk bir kısım evliya da, o zevk saikiyle ona ittiba etmişlerdir.

Ehl-i aşk için sekir mevzu bahis olduğu için ehl-i aşkı delil ittihaz etmek mümkün değildir.

Allah (cc) bizleri sırat-ı müstakimden mahrum etmesin, Âmin!

Not: Okuyucularımın Şuhur-u Selâselerini ve tebrik ediyor; Rabbimden müstecap dualar niyaz ediyorum. 

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seferberliğin fotoğrafı

    8 yaşındaki Muhammed Ali'den duygulandıran mektup...

    Depremin 90. saatinde büyük bir sevince vesile oldu

    Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var

    Enkazın çoğuna hâlâ müdahale edilemedi

    Algı yöneteceğinize acıları giderin

    10 büyükşehire “kardeş” yapalım

    Deprem riski olan bölgeler

    23 Avrupa ülkesinden Türkiye’ye acil yardım ekibi

    Arama çalışmaları devam etmeli

    Deprem bölgesinde 17674 kişi vefat etti, 72879 kişi yaralandı

    Öfkeyle felâket yönetilmez

    Trabzon’dan depremzedelere “Evimiz evinizdir” çağrısı

    Nijerya’da yetimler depremde ölenlere dua etti

    Enkazdan mucize haberleri

    'Yalın ayak, karın içerisine çıktık, tir tir titriyordum'

    Kamuda maaş ödemeleri 11 Şubat'ta yapılacak

    Elbistan'da 4 kişilik aile 84 saat sonra kurtarıldı

    YÖK: İkinci bir duyuruya kadar yükseköğretimde bahar dönemi açılışı ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL değil, afet bölgesi kararı lâzım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Her yönüyle düşündüren bir musibet
    İbrahim ERSOYLU

    Depremin muhtemel mesajları
    İbrahim Aktaşcı

    “Vur emri” değil “Nur emri”
    Cevher İLHAN

    Açığa çıkan “siyasî deprem”
    Risale-i Nur'dan

    Deprem emir ve hikmet-i İlâhî iledir
    Orhan Ali YILMAZ

    “Uzmanlar”ının, şu “deprem”le ilgili şu “açıklamalarını” dinlerken…
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmeti eleştirmek sığ fikirlerin haddine mi düşmüş?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.