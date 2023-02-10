Vahdetü’l-Vücud - 2

(Geçen haftadan devam)

Meraya-i mevcudatta tecelli-i Esma ve sıfatı, yalnız zevkten anlaşılır birer hakikat iken dıyk-ı elfaz sebebiyle uluhiyet-i sariye ve hayat-ı sariye tabir ettiler. Ehl-i fikir, o hakaik-ı zevkiyeyi nazarın mekayisine sıkıştırdığından çok evham-ı batılaya menşe oldu.

Maddeperver hükemâ ve zaifü’l - itikad ehl-i nazarın vahdetü’l-vücudu ile evliyanın vahdetü’l-vücudu, tamamen birbirinin zıddıdır. Beş cihetten fark vardır:

Birincisi: Muhakkikin-i sofiye (...) onun hesabına kainatın vücudunu inkar etmişler. Hükema ve zaifü’l itikat olanlar; maddeye o kadar hasr-ı nazar etmişler ve müstağrak olmuşlar ki, (...) kainat hesabına haşa ulûhiyetten istiğna etmek derecede tarik-i müteassifeye girmişlerdir.

İkincisi: Muhakkikîn-i sofiyenin Vahdetü’l-Vücud’u, vahdetü’ş-şuhudu tazammun eder; ikincilerin, vahdetü’l-mevcudu tazammun eder.

Üçüncüsü: Birincilerin mesleği zevkîdir; ikincilerin nazaridir.

Dördüncüsü: Birinciler evvelen bizzat Hakk’a, nazar-ı tebeî olarak halka bakarlar; ikinciler, evvelen ve bizzat halka bakarlar.

Beşincisi: Birinciler Hüdaperesttirler, ikinciler hodperesttirler.

Eynessera minessüreyya [yer nerde gök nerde?] (Mesnevi-i Nuriye, s.401-403)

Vahdet-i Vücud’da başlıca iki durum söz konusudur:

1. Allah hesabına kainatı inkar edenler.

2. Kainat hesabına Allah’ı (cc) inkara kadar gidenler. İşte Üstad bu gibi haller için: “Vahdet-i vücut bir: Bir meşrep, bir hal ve bir nakıs mertebedir.” diyor. Fakat ona girenlerce, zevkinden dolayı en münteha mertebe zannedilmiştir.

Evet! Cadde-i Kübra’da olan Sahabe, Tabiîn ve asfiyalar “Hakaikü-l eşya sabitetün” [eşyanın varlığı sabit bir hakikattır]. Ve yine: “Leyse kemislihi şey’ün” [Allah’a emsal ve benzer hiçbir şey yoktur] demişler. Ehl-i Sünnet’in itikadı da budur ve gerisi bid’attır ve dalâlettir. Cenab-ı Allah’ın mahlukatla alakası hâlıkıyettir. Vahdet-i Vücud’çuların dediği gibi, mevcudat; evham ve hayalât değidir. Haliyle, görünen eşya dahi Cenab-ı Hakk’ın âsârıdır. “Heme ost” değil, “Heme ezost”tur. Yani –hâşâ– o değil, ancak ondandır. Yani; hadisat ayn-i kadim olamayıp helâkete maruz olduğu için, Vahdet-i Vücud meşrebi en uygun meşrep olamaz.

Vahdet-i Vücud meşrebi; Esma’nın tecellisi olan mevcudatı yok saymakla, hataya düşer. Halbuki Cenab-ı Hakk’ın bütün esmasıyla hakiki bir surette tecellisi ve bütün eşyanın onun icadıyla bir vücud-u arazîsi vardır. O vücut gerçi Vacibü’l-Vücud’un vücuduna nispeten gayet zayıf ve kararsız bir zıll veya gölgedir. Fakat hayal veya vehim de değildir.

Cenab-ı Hak “Hâlık” ismiyle vücut veriyor, o vücudu bir müddet idame ettirip sonra “El-Kahhâr” ismiyle helak ediyor. Onun için burada bahsedilen ‘vücut’a “hakiki” değil, “arızî” veya “muvakkat” vücut denilmesi gerekir.

Mesela; “Rahman” ismi Rezzak burcunda bir alemdir ve rızka muhtaçları ister. Yani hakiki bir dünyada rızka muhtaç hakikatli zîruhları ister. Öyle de “Rahîm” de, merhamet için hakiki bir cenneti ister.

“Cadde-i kübrâ, elbette velâyet-i kübra sahipleri olan Sahabe ve Asfiyâ ve Tabiîn ve Eimme-i Ehl-i Beyt ve Eimme-i Müçtehidînin caddesidir ki doğrudan doğruya Kur’ân’ın birinci tabaka şakirdleridir.” (Mektubat, On Sekizinci Mektub, İkinci Mesele s.138)

Mezkur mahzurlarına rağmen İbn Arabî “Vahdet-i Vücud”u en yüksek mertebe telakki ettiği gibi ehl-i aşk bir kısım evliya da, o zevk saikiyle ona ittiba etmişlerdir.

Ehl-i aşk için sekir mevzu bahis olduğu için ehl-i aşkı delil ittihaz etmek mümkün değildir.

Allah (cc) bizleri sırat-ı müstakimden mahrum etmesin, Âmin!

Not: Okuyucularımın Şuhur-u Selâselerini ve tebrik ediyor; Rabbimden müstecap dualar niyaz ediyorum.