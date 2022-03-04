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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Korkma

Şerife Tez
04 Mart 2022, Cuma
Allah korku duygusunu fıtratımıza yerleştirmiş, ta ki hayatımızı tehlikelerden koruyalım. Halktan değil, Hak’tan korkalım.

“Korkma!” diyen Hz. Ali (ra) ve Abdülkadir Geylani (ks) Hazretleri’nin mesajı, Hz. Bediüzzaman Said Nursî’de tezahür etmiş.

Hayatına kastedilmesine rağmen, hayatı verene teslim olarak korkusuz bir hayat yaşamış. Peygamberimizin (asm) varisi olarak, Kur’ân ve sünnet eksenli. Onun en zor şartlar altında yazdığı eserleri meydanda...

Hz. Bediüzzaman’dan ders alan Zübeyir Gündüzalp’in halis bir niyet ile başlattığı bir hizmet bugün Yeni Asya olarak dalgalanıyor. Mustafa Türkmenoğlu Ağabey: “Zübeyir Ağabey cesaret insanı idi. Bizler sıkıştığımız zaman korkmaya başlardık, fıtrî cesareti ile hemen devreye girerdi.” diye tarif ediyor. Zübeyir Ağabey duruşu bugün Yeni Asya’nın şahs-ı manevisinde makes buluyor. Bunun bir numunesi, Allah rahmet eylesin Mehmet Kutlular Ağabey, “Deprem İlâhî ikazdır.” cümlesi ile ağır bedel ödeyerek şahitlik yaptı.

Korkunun ve tamaın zirve yaptığı bugünlerde Yeni Asya, cesur kadrosuyla meydandaki yerini belli etti. Çünkü cesaretin kaynağı olan imanı en sağlam yerden kazandı. 

Risale-i Nurlar, bunun da kaynağı Kur’ân ve Sünnet... Bediüzzaman en çetin şartlarda dahi korkmadı. Yeni Asya cesur manşetleri, cesur yazarları ve çizerleri ile bu ruhu taşıyor. 

Okuyucusunun iman ve cesaret cephesine kuvvet veren gazete...

Yeni Asya, gazete olmaktan ötedir. Samimî okurları içinde; hakikî muhabbeti ve müfritane irtibatı sağlar. Tefekkür mesleğimizi daima tazeler. 

Risale-i Nurlar’ı daha iyi anlamayı kolaylaştırır, sorduğumuz her sorunun cevabını verir. Okuyucusuna muhteşem bir feraset kazandırır. Müsbet hareketin kalbî huzurunu yaşatır. 

Yeni Asya bir bütünün ve uyumun adıdır. Haklı dâvânın adıdır, aklımız gibi duygularımızı dahi istikamette tutar. Hz. Ali (ra), “Haklı olmak kadar, haklı kalmak da mühimdir” der. Zaman gösterdi ki, bütün baskılara rağmen cesur ve haklı kaldı. Hakkın hatırını daima üstün tuttu. Hiçbir kuvvetin esaretine girmedi. 

Hz. Ali (ra): “Hakikati insanların ölçüleri ile değil, insanları hakikatin ölçüleri ile tanı.” demiştir.

Küçük bir hatıram: Ankara’da, yıl 1992 istibdat devam ediyor. Büyük istibdat dışarıda, parça parça olmuş istibdat içeride. Derste, kendisini çok sevdiğim ve fikirlerine itimat ettiğim bir abla: “Sadece siz mi haklısınız, bak biz de Risale okuyoruz, gazete diye tutturmuyoruz, bu kadar insan yanlış mı yapıyor?” diyerek beni çok üzmüştü. İlk kez dersten eve ağlayarak gelmiştim; şüpheler, sorular... Eşime konuyu anlattım. “Bak!” dedi, Şunu unutma ki meşveret ile hareket eden hata etmez, çünkü oluşan bir şahs-ı manevî var, Üstadımız fikrini bize manen onunla söyler.” Artık sarsılmadan; şevk ve ümit dolu yola devam ediyoruz. 

Hz. Bediüzzaman, “Korkmayınız; medeniyet, fazilet, hürriyet, âlem-i insaniyette galebe çalmaya başladığından…” der.

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