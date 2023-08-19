ŞİİR

Dostlara selam olsun, dostluğu bilene Derdi milleti olanların, himmeti görüne Gülü Muhammedî gibi, kokuları sürüne Hizmeti daim olsun, ücreti Cennetinde Öyle bir şaheser ki, ihtiyacında hazır Sana pencereleri açar, çarelerine nazır Ufkunu genişletir, görüş mesafesi muntazır Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde Dostun yoksa dünyada, senin noksanın bu da Sırtındaki akrebi gösterir, doksanı suda Hercümerc hallerinde, iyilik yardımı huylarında Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde Sana ferahlık veren, dost, arkadaş-akraba Dedikodu cenderesinde, etini yedi akbaba Gıybetini etmeden, günahlardan kaç baba Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde Bana anlamsız gelir, zamane sofestai Sinsice açık arar, dost görünen nisyanı Korkak ve zavallıdır, ahlakında bühtanı Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde Efendi, kendini tartasın, dostun terazisinde Şaşmaz hesaplar buldum, ilmin hendesesinde Hataları kapatır, İslamiyet nezaketinde Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde

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