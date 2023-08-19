Dostlara selam olsun, dostluğu bilene
Derdi milleti olanların, himmeti görüne
Gülü Muhammedî gibi, kokuları sürüne
Hizmeti daim olsun, ücreti Cennetinde
Öyle bir şaheser ki, ihtiyacında hazır
Sana pencereleri açar, çarelerine nazır
Ufkunu genişletir, görüş mesafesi muntazır
Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde
Dostun yoksa dünyada, senin noksanın bu da
Sırtındaki akrebi gösterir, doksanı suda
Hercümerc hallerinde, iyilik yardımı huylarında
Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde
Sana ferahlık veren, dost, arkadaş-akraba
Dedikodu cenderesinde, etini yedi akbaba
Gıybetini etmeden, günahlardan kaç baba
Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde
Bana anlamsız gelir, zamane sofestai
Sinsice açık arar, dost görünen nisyanı
Korkak ve zavallıdır, ahlakında bühtanı
Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde
Efendi, kendini tartasın, dostun terazisinde
Şaşmaz hesaplar buldum, ilmin hendesesinde
Hataları kapatır, İslamiyet nezaketinde
Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde