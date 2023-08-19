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19 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Ücreti Cennetinde

Seydi Vakkasoğlu
19 Ağustos 2023, Cumartesi
ŞİİR

Dostlara selam olsun, dostluğu bilene 

Derdi milleti olanların, himmeti görüne 

Gülü Muhammedî gibi, kokuları sürüne 

Hizmeti daim olsun, ücreti Cennetinde 

 

Öyle bir şaheser ki, ihtiyacında hazır 

Sana pencereleri açar, çarelerine nazır 

Ufkunu genişletir, görüş mesafesi muntazır 

Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde 

 

Dostun yoksa dünyada, senin noksanın bu da

Sırtındaki akrebi gösterir, doksanı suda 

Hercümerc hallerinde, iyilik yardımı huylarında 

Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde 

 

Sana ferahlık veren, dost, arkadaş-akraba 

Dedikodu cenderesinde, etini yedi akbaba 

Gıybetini etmeden, günahlardan kaç baba 

Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde 

 

Bana anlamsız gelir, zamane sofestai 

Sinsice açık arar, dost görünen nisyanı 

Korkak ve zavallıdır, ahlakında bühtanı 

Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde 

 

Efendi, kendini tartasın, dostun terazisinde 

Şaşmaz hesaplar buldum, ilmin hendesesinde 

Hataları kapatır, İslamiyet nezaketinde 

Hizmetler daim olsun, ücreti Cennetinde 

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