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15 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Yoksa imanım mıdır ki yanan?

Şeyma Nur Nart
15 Ağustos 2021, Pazar
Nedir yanan? Sadece ağaçlar hayvanlar ya da canlı varlıklar mıdır? Ya da bir çok zaman gaflete dalıp da göremediğim yangınlar vardı da ben mi fark etmemiştim?

Türkiye’de yaşanan bu elim hadisenin ardından bir çok şey hatırıma geldi. Kendi kendime dedim “Seni bu kadar üzen bu yangın için ne yapabilirsin? Sadece maddî yardım ya da duâ mı etmelisin? Ya da yapabileceğin daha bir çok şey mi var?” Elbetteki sorumun cevabı sorumda saklıydı. Bağışlar ve duâlar dışında daha bir çok şey yapmalıydım. Dâvâma hizmetime dört elle sarılmalıydım. Şunu bilmeliydim ki Risale-i Nur hizmeti adeta bir sadâka hükmündeydi ve birçok belâyı def ediyordu ki insanlığı dünyevî ve uhrevî yangınlardan kurtarıyordu. Peki benim hangi günahım bu yangınlara sebep olmuştu? Mü’minin ayağına takılan bir taş dahi sebepsiz olmaz iken bu büyük yangınların ardından sadece maddî sebepler mi aramalıydım? Ya da bu sebepleri araştırmak benim vazifem miydi?

Kendi iç âlemime dönüp nefis muhasebesi yapma zamanı çoktan gelmemiş miydi? Adeta her bir sualim başka bir sualin vücuda gelmesine sebep oluyordu. Daha çok okuyarak, okuduklarımı anlamaya çabalayarak ve hakikatleri yaşamaya çalışmak ve neşri için elimden gelenin en iyisini yapmak benim en büyük vazifem olmalıydı. Şunu bilmeliydim ki yeis mani-i herkemâldi ve beni ancak canlandıran emeldi. Beni öldüren yeisten kurtulup daha çok gayret etmeliydim. Artık küçük ehemmiyetsiz dünyevî hadisatlara takılma zamanı değildi. Hizmetime mani olan şeylere karşı metanet ve sadâkat hasletleriyle donanmış bir duruş içerisinde olmalıydım. 

 Üstadım seneler önce demişti oysaki: “Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. 

O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!” 

Bu sözler sadece yazıdan ibaret olmamalıydı. Her bir hakikat dâvâmda birer temel taş olmalıydı ki her ne olursa olsun hizmetime halel gelmemeliydi. 

Merayı tecavüz eden koyunlara taş atan çobanın isteği koyunlara zarar vermek miydi? Yoksa onları doğru yola döndürmek miydi? Kader canibinden gelen bu yangın musîbeti niye benim ülkemde vuku bulmuştu? Ben hangi manevî yangınları görmezden gelmiştim de Allah bana bilmüşahede maddî yangınları gösterdi. Zübeyir Gündüzalp Abi demişti, “Meşakkat bizim gıdamızdır.” Peki ben hizmette karşılaştığım meşakkatlere gıda olarak bakabiliyor muydum? Manevî müthiş yangınları söndürmeye giderken ayağıma takılan taşlara mı takılmıştım yoksa? 

Halbuki her daim hatırlamalıydım Peygamberimin (asm) o kutsî sözünü: “Bir elime ayı, bir elime güneşi verseler, ben hak dâvâmdan vazgeçmem!” İslâm öyle mücahitler istiyordu ki dünyasını değil, ahiretini dahi feda etmeye hazır olmalıydı. Peki ben hizmetimde ağzım çorbadan yandıktan sonra çorbamı içmekten vaz mı geçiyordum?

Kendi tefekkür âlemimde az da olsa okuyabildiğim derslerdi benim için bu sorular. Elbetteki bunlardan daha küllî hakikatler vardı bu musîbetin ardında. Benim yapmam gerekenlerden bir tanesi ise karınca misali gibi maddî ve manevî yangınlar için istikamet üzere olup dâvâma sahip çıkabilmekti.

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