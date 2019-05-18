1. Ligin şampiyonu Denizlispor oldu

Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Abalı Denizlispor, 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenerek 2018-2019'un şampiyonu oldu.

1. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligin son haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenen ve 72 puana ulaşan Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği ise sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek 70 puanda kaldı ve ligi ikinci sırada bitirdi. Son hafta maçlarının ardından Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off etabına kaldı. Ligde Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor ise küme düşen takımlar oldu. Sonuçlar Ligde normal sezonun 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Boluspor-Eskişehirspor: 3-2 Altay-Birevim Elazığspor: 4-0 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: 0-3 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: 2-2 Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: 1-6 Gençlerbirliği-Adana Demirspor: 1-2 İstanbulspor-Abalı Denizlispor: 2-5 Giresunspor-Altınordu: 3-1 Adanaspor-Osmanlıspor: 1-4 AA

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