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19 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

1. Ligin şampiyonu Denizlispor oldu

18 Mayıs 2019, Cumartesi 21:50
Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Abalı Denizlispor, 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenerek 2018-2019'un şampiyonu oldu.

1. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. 

Ligin son haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenen ve 72 puana ulaşan Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği ise sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek 70 puanda kaldı ve ligi ikinci sırada bitirdi.

Son hafta maçlarının ardından Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off etabına kaldı. 

Ligde Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor ise küme düşen takımlar oldu.

Sonuçlar 

Ligde normal sezonun 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Eskişehirspor: 3-2

Altay-Birevim Elazığspor: 4-0

Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: 0-3

Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: 2-2

Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: 1-6

Gençlerbirliği-Adana Demirspor: 1-2

İstanbulspor-Abalı Denizlispor: 2-5

Giresunspor-Altınordu: 3-1

Adanaspor-Osmanlıspor: 1-4

AA

Etiketler: süper lig
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